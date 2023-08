Calciomercato Fiorentina: ceduto Cabral, arrivano Nzola, Beltran e Christensen

Calciomercato Fiorentina: la Viola saluta Cabral e rivoluziona l’attacco con i colpi Nzola, Beltran, trattativa chiusa anche per il nuovo portiere Christensen.

Mbala Nzola nuovo attaccante della Fiorentina. Fonte – Stadio Sport

Il calciomercato della Fiorentina si è infiammato in maniera del tutto improvvisa, nelle ultime ore, infatti, la dirigenza viola è riuscita a rivoluzionare del tutto il proprio attacco, prima attraverso la cessione di Arthur Cabral al Benfica e poi con i colpi in entrata di Nzola e Beltran. L’operazione Cabral ha portato una liquidità pari a 20 milioni di euro più 2 di bonus, il brasiliano ha deciso di lasciare Firenze dopo solamente una stagione con la maglia della Fiorentina.

Gli uomini di mercato della Viola però non si sono fatti trovare impreparati e hanno piazzato prima il colpo Mbala Nzola dallo Spezia, pagandolo bel 13 milioni di euro e riportando di fatto l’angolano sotto la guida di Vincenzo Italiano, il quale lo aveva lanciato durante gli anni di permanenza alla guida della società spezzina. Ma subito dopo a distanza di qualche ora la Fiorentina ha affondato un ulteriore colpo per il reparto offensivo, prelevando dal River Plate per ben 20 milioni di euro il giovane classe 2001, Lucas Beltran. Il giocatore si legherà ai colori della Viola per i prossimi 5 anni, nel corso dei quali percepirà uno stipendio pari a 1.8 milioni di euro netti.

Il lavoro del team toscano, però, non si è focalizzato solamente per il comparto offensivo, Vincenzo Italiano infatti, potrà contare anche sul nuovo innesto tra i pali dalla Viola, ovvero il nuovo portiere in arrivo dall’Herta Berlino, Oliver Christensen. Era ormai nell’area che Rocco Commisso avrebbe regalato al proprio tecnico un nuovo portiere da valorizzare e far cresce al fianco di Terracciano, anche se non è da escludere che nel lungo periodo il classe 1999 non possa del tutto scalzare il portiere italiano e fissarsi in pianta stabile nella retroguardia Viola.