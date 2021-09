Calciomercato estate 2021, trasferimenti più costosi: Grealish 1°, Lukaku 2°, Hakimi e Abraham nella Top10

La top10 dei trasferimenti più costosi del calciomercato. Sul podio c’è Jack Grealish del Manchester City, a seguire Romelu Lukaku al Chelsea ed Hakimi al PSG. C’è anche un giocatore della Serie A nella classifica: Tarry Abraham della Roma.

Quello dell’estate 2021 sicuramente non è stato un calciomercato volto al risparmio. Nonostante la difficile situazione economica per via della pandemia, i club non hanno badato a spese per le proprie squadre. I grandi acquisti provengono, soprattutto, dall’Inghilterra che si posiziona come la nazione con il mercato più attivo tra quelle europee. Per questo motivo è stata stilata una classifica dei dieci trasferimenti più costosi in Europa.

Paradossalmente, in questa classifica, non ci sono i due giocatori che hanno fatto chiacchierare di più ossia Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Questo è sinonimo di come gli investimenti siano cambiati nel tempo e come, le società, stiano puntando verso tutt’altro tipo di giocatori. Solo uno tra questi è un “italiano” e si tratta di Tarry Abraham che è sbarcato dal Chelsea alla Roma.

Classifica top10 acquisti, Abraham ottavo

10° posto- Emiliano Buendía all’Aston Villa (38,4 milioni di euro)

Colpo di mercato per la neopromossa Norwich. I Canarini hanno venduto il loro attaccante Emiliano Buendía per una cifra di 38,4 milioni di euro. L’argentino è stato uno dei punti di riferimenti per il club in Championship, contribuendo alla risalita in Premier League. Buendía ha firmato per l’Aston Villa segnando il suo primo gol nella vittoria per 1-0 contro il Brentford.

9° posto- Ibrahima Konaté al Liverpool ( 40 milioni di euro)

L’acquisto di Ibrahima Konaté da parte del Liverpool era già stato ufficializzato a maggio. Il giocatore è passato dal Lipsia ai Reds per una cifra sui 40 milioni. Jürgen Klopp è letteralmente impazzito per accaparrarsi il giocatore classe 99′. Il difensore è stato un punto fermo dei tedeschi riuscendo a totalizzare, nonostante la sua giovane età, già 66 presenze con la squadra della Red Bull.

8° posto- Tammy Abraham alla Roma ( 40 milioni di euro)

A pari merito con Konaté, c’è l’unico giocatore di Serie A della lista: Tammy Abraham. L’attaccante è passato dal Chelsea alla Roma per 40 milioni di euro. Proprio lui è stato l’acquisto più costoso del campionato italiano. Soldi ben spesi, considerato che in due partite di campionato ha già realizzato diversi assist, facendo impazzire i supporters giallorossi con le sue giocate. Il Chelsea avrà il diritto, però, di comprarlo per 80 milioni di euro a partire dal 2023.

7° posto- Raphaël Varane al Manchester United ( 40 milioni di euro)

Sempre sui 40 anche l’arrivo di Raphaël Varane dal Real Madrid al Manchester United. I Blancos perdono un difensore di grande talento che approderà, invece, in Premier League. Serviva un difensore per l’assetto di Ole Solskjær. Lì il francese giocherà assieme al suo compagno di nazionale, Paul Pogba dopo dieci anni vissuti in Spagna.

6° posto- Dayot Upamecano al Bayern Monaco (42.5 milioni di euro)

Anche il Bayern Monaco si è concesso qualche spesa “pazza”. Per i bavaresi è arrivato Dayot Upamecano dal Lipsia. Il francese sarà il nuovo tassello difensivo per il nuovo Bayern firmato Julian Nagelsmann. L’allenatore lo conosce bene, visto che lo ha già allenato e, sotto la sua guida, il francese potrebbe diventare uno dei tanti fenomeni che i tedeschi già possiedono.

5° posto- Ben White all’Arsenal (58,5 milioni di euro)

Ancora una volta l’Arsenal continua a spendere soldi per il proprio organico. Non sempre, però, spendere è sinonimo di qualità. I Gunners, infatti, non hanno iniziato benissimo: tre partite e tre sconfitte, scivolando in fondo alla classifica. Ben White è arrivato dal Brighton ed è stato pagato 58,5 milioni, diventando il difensore più pagato della storia del campionato. Forse con questo acquisto record, l’Arsenal potrà risalire la china senza far rischiare la panchina a Mikel Arteta che sta cominciando a scricchiolare.

4° posto- Achraf Hakimi al PSG (60 milioni di euro)

Achraf Hakimi è sicuramente tra i migliori terzini, non solo della scorsa stagione in Serie A, ma anche del mondo. Il marocchino era il punto di riferimento dell’Inter che, considerato le difficoltà economiche, ha dovuto necessariamente vendere, rinunciando al suo gioiello. L’ex Real Madrid non ha avuto problemi a trovare un’altra squadra: il PSG, vero re del calciomercato europeo. Sono ben 60 i milioni che sono entrati nelle casse dei nerazzurri. Un altro big acquistato dai francesi assieme allo straordinario Lionel Messi e Sergio Ramos.

3° posto-Jadon Sancho al Manchester United (85 milioni di euro)

Si comincia ad entrare nella top3. Al terzo posto c’è Jadon Sancho che è passato dal Borussia Dortmund al Manchester United per 85 milioni di euro. Criticato per l’errore dal dischetto nella finale degli Europei tra Inghilterra ed Italia, il giocatore inglese vorrà far dimostrare le sue potenzialità in patria. Un attaccante che ha grandi doti e che potranno venire fuori nei Red Devils.

2° posto- Romelu Lukaku al Chelsea (115 milioni di euro)

Tra il secondo ed il terzo posto c’è un abisso per quanto riguarda le cifre. Qui non poteva non esserci se non Romelu Lukaku. Un altro tassello importantissimo per l’Inter che, con i suoi gol, ha condotto il Biscione verso la vittoria dello scudetto. Un giocatore fenomenale così come anche la sua offerta che era irrifiutabile per l’Inter: 115 milioni di euro offerti dal Chelsea. Il belga ha abbracciato subito il progetto dei Blues, dove ha già giocato in passato. Gli è bastato solo una mezz’ora per segnare nell’esordio nel derby di Londra contro l’Arsenal.

1° posto- Jack Grealish al Manchester City (117,5 milioni di euro)

Poca differenza rispetto a Lukaku, ma il podio è occupato da Jack Grealish. Il giocatore ha fatto letteralmente innamorare tutti gli inglesi durante l’Europeo. Proprio lui è stato uno dei migliori della nazionale di Gareth Southgate. Questo è bastato a convincere il Manchester City a sborsare 117,5 milioni di euro per il giocatore dell’Aston Villa. Molti hanno storto il naso su questo acquisto così esagerato per un buon giocatore ma che non è considerato un vero e proprio fenomeno. Chissà se ne varrà la pena, si scoprirà solo nelle prossime partite.

