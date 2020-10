Calciomercato: Deulofeu e Pussetto Udinese, Maxime Lopez-Sassuolo, Bonazzoli-Torino, Bani-Genoa, Ceccherini-Verona, Letica-Sampdoria

Ultimi affari di calciomercato in Serie A. Tante squadre hanno completato le proprie rose con gli ultimi innesti che si preparano ora ad affrontare la stagione con la nuova maglia. Fra le tante operazioni portate a termine spicca l’arrivo di Federico Ceccherini al Verona che, tra gli altri, si è aggiudicato anche Kalinic. Il difensore viola si trasferisce al club scaligero con la formula del prestito con diritto di riscatto, destinato a diventare obbligo a determinate condizioni.

Si muove anche la Sampdoria, che per completare il proprio roster portieri si assicura il giovane classe 1997 Karlo Letica. Croato, proveniente dal Club Brugges, lo scorso anno Letica ha esordito in Serie A con la maglia della Spal: 10 presenze con 29 reti subite recita il suo primo score italiano. Ora proverà ad affermarsi definitivamente alla Sampdoria, che lo ha acquistato in prestito con diritto di riscatto. per lui ci sarà da superare comunque la concorrenza di Emil Audero, custode della porta blucerchiata da ormai tre stagioni. È una Sampdoria che, nel frattempo, ha ceduto Bonazzoli al Torino. Il classe ’97 passa in maglia granata con la medesima formula del prestito con diritto di riscatto che si convertirà in obbligo al raggiungere di determinate condizioni.

Calciomercato: Maxime Lopez al Sassuolo. Pussetto e Deulofeu nuovamente in Italia

Il vero colpo di giornata lo chiude però il Sassuolo che ufficializza l’acquisto di Maxime Lopez, giocatore classe ’97 in arrivo dal Marsiglia. Centrocampista, quest’anno ha ricoperto anche il ruolo di “falso nueve” sostituendo Benedetto nel “classico” contro il PSG. Il Sassuolo rinforza la sua mediana andando ad acquistarlo in prestito con diritto di riscatto.

L’Udinese riporta invece in Italia Ignacio Pussetto e Gerard Deulofeu. Entrambi sono stati prelevati in prestito dal Watford, società satellite della famiglia Pozzo, e ora daranno maggiori variabili offensive a mister Gotti. Pussetto, in particolare, si è detto molto felice del ritorno a Udine:

“Sono molto contento, sarei voluto arrivare prima ma sono arrivato solo all’ultimo, ora voglio aiutare la squadra. I tifosi hanno inviato a me e alla mia ragazza tanti messaggi durante questo mercato per chiedermi di tornare. Nella seconda stagione a Udine ho avuto poco spazio e ho voluto provare qualcosa di diverso, adesso sono tornato più carico di prima. L’Udinese mi ha prelevato dall’argentina investendo tanto e la ringrazio, adesso dobbiamo lavorare per cercare di portare l’Udinese più in alto possibile“.

Chiude il cerchio delle trattative l’arrivo di Mattia Bani al Genoa. L’ex Bologna sbarca in Liguria con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Per lui si tratta di un ritorno a casa, avendo già militato nelle giovanili del “Grifone” per un anno.

