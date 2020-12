Calciomercato: derby Inter-Milan per Botman

Le due milanesi hanno messo gli occhi su un interessante profilo per le future operazioni di mercato. Si tratta del giovanissimo difensore olandese, attualmente al Lille, Sven Botman.

Sven Botman durante un allenamento con il Lille – fonte: profilo Twitter Lille

Il giocatore era già finito mesi fa nei radar della Serie A, nello specifico l’Udinese aveva provato ad accaparrarsi le prestazioni del difensore, per poi arrendersi alla proposta da otto milioni da parte proprio della squadra francese che lo aveva acquistato dall’Heerenveen nel mercato estivo.

Le due squadre di Milano monitorano il giocatore da novembre e sembrano davvero pronte ad effettuare l’affondo finale per portare Botman in Italia.

Le pretese da parte del Lille erano inizialmente quasi insostenibili, i francesi chiedevano una cifra vicina ai 50 milioni di euro, per poi scendere intorno ai 25-30 milioni di euro per uno dei suoi talenti più cristallini.

Ma capiamo meglio di chi si tratta. Difensore scuola Ajax, classe 2000, alto un metro e novantacinque con una buona struttura fisica, da poco entrato nel giro della nazionale maggiore. Impressionò tutti dopo la buonissima prestazione proprio contro il Milan, in Europa League qualche tempo fa.

Il n.5 olandese durante un’azione contro i rossoneri in Europa League – fonte: profilo Twitter Lille

I rossoneri punterebbero su di lui per avere un utile ricambio in difesa, un reparto costellato da numerosi infortuni, mentre i loro cugini dell’Inter sembrano più propensi per un’operazione in ottica estiva, gettando però delle basi solide in questa finestra (sempre che non ci sia una partenza eccellente nel reparto arretrato nerazzurro nel breve periodo). La squadra di Antonio Conte, dopo essere stata accostata qualche giorno fa a Renato Sanches, potrebbe quindi portare a casa un altro giocatore del Lille.

Comunque, al momento non sono altro che ipotesi, la trattativa vera e propria per questo intrigante triangolo di mercato deve ancora avere inizio, ma si preannuncia una finestra caldissima ed avvincente per le due milanesi, impegnate in questo inusuale derby.

