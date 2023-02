Calciomercato: Ziyech al PSG, colpo Jorginho per l’Arsenal

Un calciomercato invernale che non ha riservato colpi importanti per le squadre italiane. Attenzione ai bilanci, situazioni debitorie da risanare. Non c’è stata la possibilità di spendere. In compenso in Europa ci sono alcuni club che hanno messo nuovamente mano al portafogli.

Uno di questi è il Psg di Al Khelafi, il quale è piombato su di un calciatore ammirato da diversi club in Euroopa. Si tratta del marocchino Ziyech, proveniente dal Chelsea e con quest’ultima vincitore della Champions League nel 2021.

Il giocatore è stato preso per sostituire Sarabia, la cui destinazione è l’Inghilterra, precisamente il Wolverhampton.

Hakim Ziyech nuovo rinforzo del Psg. Fonte: Wikipedia Ziyech

Il calciatore è stato protagonista all’ultimo mondiale disputato in Qatar. Sicuramente i giorni vissuti con la sua nazionale hanno aumentato il costo del suo cartellino. Ma di certo questa situazione non ha spaventato il proprietario del Psg.

C’è da considerare un interesse importante avuto dalla Roma. Ma i giallorossi sono stati frenati dalla mancata cessione di Zaniolo in Inghilterra. Per questo motivo non hanno potuto concentrare le loro attenzioni verso l’attaccante marocchino. Da non dimenticare un interessamento del Milan.

Jorginho con la maglia del Chelsea nel 2021. Fonte: Wikipedia Jorgihno

Il calciomercato ha regalato anche un’altro acquisto di valore. L’altro club che ha elargito risorse per rinforzarsi è stato l’Arsenal. 15 milioni il costo del cartellino di Jorginho, trentunenne centrocampista naturalizzato italiano. Il Chelsea ha fatto cassa, perdendo in qualità. Per lui un contratto di due anni e mezzo, fino al 30 giugno 2024.

Non cambia città l’ex di Napoli e Verona, ma sbarca in una formazione che sta contendendo il titolo di Premier al Manchester City di Guardiola. Un club di prestigio, l’Arsenal, che però manca un successo in Premier dalla stagione 2003/04, quasi vent’anni fa.