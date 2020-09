Calciomercato: colpo Lammers per l’Atalanta! E trattativa per Brekalo

Il calciomercato della Dea procede imperterrito senza sosta. E’ previsto per oggi infatti l’arrivo (con visite mediche) dell’attaccante olandese Lammers dal PSV. Si tratta di una operazione da 9 milioni di euro più bonus, per la quale l’Atalanta ha lavorato quasi in sordina, come ci ha abituato nell’ultimo periodo.

Lammers con il PSV – Fonte: profilo Instagram Lammers

Si parla di un giocatore sicuramente funzionale, che però non ha avuto molto spazio in questa stagione, a causa anche di alcuni problemi fisici che lo hanno tenuto fuori dal campo (solo 7 presenze ma con 2 goal all’attivo). Si ampia così il pacchetto attaccanti che ha a disposizione il tecnico Gasperini, per una squadra che ormai, vedendo anche il tipo di operazioni che sta compiendo, sembra abituata alle luci della ribalta (soprattutto della Champions League) e a vedersela testa a testa con le grandi, anche d’europa.

Con il modo di giocare di Gasperini, sicuramente Lammers si troverà “a casa”, riuscendo a ben figurare anche nella sua prima esperienza fuori dai Paesi Bassi, dove ha sempre mostrato grande potenziale tecnico.

Tornando al reparto offensivo di alto livello della Dea, un altro colpo che segue queste direttive (tecnica e freschezza di vedute) è quello che porterebbe da Gasperini il classe 1998 Josip Brekalo, proveniente dal Wolfsburg.

Brekalo esulta dopo un goal con la sua nazionale – Fonte: profilo twitter Croazia

In questo caso però siamo ancora lontani dal definire conclusa la trattativa, infatti i tedeschi vorrebbero privarsi del giocatore esclusivamente a titolo definitivo, mentre i nerazzurri di Bergamo puntano su un prestito con diritto/obbligo di riscatto. Al momento si è ancora nella fase delle trattative e nulla, sul fronte tedesco, pare definito.

Da registrare anche un precedente interessamento del Napoli proprio per Brekalo, poi sfumato.

