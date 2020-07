Calciomercato, clamoroso: la Lazio tratta David Silva

Calciomercato Lazio: i biancocelesti del presidente Claudio Lotito puntano al grande colpo e mettono nel mirino David Silva, in uscita dal Manchester City.

In attesa di scendere in campo stasera contro il già retrocesso Brescia e di concludere la stagione sabato in casa del Napoli, la Lazio del patron Claudio Lotito guarda già alla prossima stagione e quindi al calciomercato. L’intento della società è quello di regalare a Simone Inzaghi profili eccellenti che possano dare forza e qualità alla squadra in vista della prossima stagione che vedrà i biancocelesti giocare in Champions League dopo 13 anni dall’ultima volta.

In questo senso, il DS Tare si starebbe muovendo per mettere a disposizione del tecnico piacentino una squadra che sia ancora più competitiva di quella attuale, così da fare bene sia in Serie A che in Europa. Dopo aver sondato il terreno per Borja Mayoral, attaccante 23 enne del Real Madrid, quest’anno in prestito al Levante, l’esperto dirigente albanese dei laziali avrebbe quindi messo nel mirino nientemeno che David Silva, centrocampista classe ’86 in uscita dal Manchester City.

Calciomercato Lazio: David Silva finisce nel mirino dei biancocelesti.

Lo spagnolo, che nei giorni scorsi aveva sottolineato nuovamente il suo addio ai Citizens a fine stagione, farebbe infatti molto comodo alla causa biancoceleste in vista del ritorno sul palcoscenico più importante d’Europa. Arrivato in Inghilterra, dal Valencia, nel lontano 2010, Silva, in Premier League, ha vinto praticamente tutto quello che c’era da vincere: 4 campionati, 2 F.A. Cup, 5 Coppe di Lega e 3 Community Shield. E anche a livello personale il bottino è stato impressionante: 77 gol e 140 assist realizzati in 434 partite totali disputate.

Al momento non si sa molto di questa eventuale trattativa tra David Silva e la Lazio. L’unica cosa certa è che l’ex Valencia non vuole giocare più in Inghilterra. Tare, come tante altre squadre, sta quindi, come sottolineato in apertura, sondando il terreno per capire se in futuro possano esserci le condizioni necessarie affinché lo spagnolo possa trasferirsi a Formello il prossimo anno. Non ci resta che aspettare per saperne i più.

