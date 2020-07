FA Cup 2020: eliminati Manchester City e United. Finale Chelsea-Arsenal

Sarà Chelsea-Arsenal l’ultimo atto dell’FA Cup che si giocherà il prossimo primo agosto nello stadio di Wembley. Le semifinali, giocate nell’ultimo weekend, hanno contrapposto quattro delle squadre più in forma durante questo periodo quali Manchester United, Manchester City, Arsenal e Chelsea, in un derby incrociato Manchester-Londra che ha incoronato le due squadre della capitale. I citizens sono stati battuti per 2-0 dall’Arsenal che si è affidato al suo cannoniere, Aubameyang, per avere la meglio sui ragazzi di Guardiola. 3-1 invece il risultato dell’altra semifinale tra Chelsea e Manchester United, con il francese Oliver Giroud ad aprire le marcature che ora avrà l’opportiunità di confrontarsi contro la sua ex squadra in finale:

“La gara contro l’Arsenal? Sarà speciale, ma non voglio pensarci – ha dichiarato Giroud ai microfoni della BBC – Ai miei compagni ho detto che voglio finire tra i primi tre classificati in Premier League e vincere la FA Cup. Sarebbe il quinto trofeo personale per me”. Parole di un attaccante motivato che sta vivendo un finale di stagione in crescendo e ora si appresta a regalare a Lampard il primo trofeo della sua gestione.

FA Cup 2018

Arsenal-Chelsea, precedenti e statistiche in FA Cup

L’Arsenal ha vinto l’FA Cup per 13 volte e detiene il record di trionfi in questa competizione. L’ultimo alloro, guarda caso, i gunners lo hanno conquistato nel 2017 proprio in una finale contro il Chelsea vinta per 2-1 grazie alle reti di Alexis Sanchez e Aaron Ramsey, che resero vana la marcatura di Diego Costa. Il Chelsea, dal canto suo, ha vinto la FA Cup per otto volte nella sua storia, l’ultima nel 2018. Un altro precedente in finale tra queste due squadre risale al 2002 quando a vincere fu ancora una volta l’Arsenal, grazie alle reti di Ljungberg e Parlour.

