Calciomercato: Chelsea offre Ziyech al Borussia Dortmund per Haaland

I blues non mollano la presa per il bomber del Dortmund.

Non é bastata la Champions per soddisfare le ambizioni di vittoria del Chelsea di Thomas Tuchel che, dopo l’incredibile spedizione europea culminata con la vittoria contro il City, adesso punta a dare continuità al progetto.

Nonostante la vittoria, i blues vorrebbero rinforzare il reparto offensivo che non ha atteso le aspettative di inizio stagione.

Werner ha alternato prestazioni importanti con errori grossolani sotto porta, mentre gli altri hanno reso meno del previsto.

Ecco perché il sogno di quest’estate corrisponde al nome di Erling Braut Haaland, che potrebbe essere, però, molto vicino a vestire la maglia del Real.

Il Borussia Dortmund non si smuove dai 175 milioni già richiesti alle precedenti pretendenti e il Chelsea sta cercando di ammortizzare il prezzo con qualche scambio.

Potrebbe essere Ziyech il sacrificato speciale per assicurarsi il bomber del Dortmund. Il marocchino non é riuscito a integrarsi nel calcio inglese nello stesso modo con cui riuscì ad affermarsi nell’Ajax e sta cercando una nuova avventura fuori dalla Premier.

Il Milan è molto interessato al fantasista del Chelsea ma la trattativa, comunque molto difficile da realizzarsi, tra blues e Borussia Dortmund potrebbe rovinare i piani della squadra di Milanello.

Il Borussia non sembrerebbe del tutto convinto della trattativa e non é da escludere l’inserimento dello stesso Timo Werner in essa.

