Calciomercato Bundesliga Gennaio 2023: tabella trasferimenti con acquisti e cessioni

Calciomercato Bundesliga: Terminata la finestra di mercato invernale in Bundesliga, tanti i colpi assestati dalle società tedesche per rinforzarsi in vista della seconda parte di stagione. Il Bayern Monaco ha ufficializzato l’arrivo di Joao Cancelo in prestito dal Manchester City e quello del portiere svizzero Sommer dal Gladbach, mentre il Borussia Dormund ha acquistato Duranville e Ryerson.

Colpi in entrata messi a segno anche per l’Union Berlino, la vera e propria rivelazione del campionato tedesco, che ufficializza il croato Josip Juranovic arrivato dal Celtic e Jerome Roussillon prelevato dal Wolfsburg. Il Gladbach, perso Sommer, ha deciso di virare sul portiere del Montepellier, Omilin, acquistato per una cifra complessiva di 9 milioni.

L’Eintracht Francoforte, prossimo avversario del Napoli agli ottavi di finale di Champios League, ha deciso di puntare sull’acquisto del trequartista statunitense Aaronson, arrivato dal Philadelphia per 4 milioni di euro, mentre in uscita si è concluso il prestito di Luca Pellegrini che ha optato per la destinazione Lazio.

BAYERN MONACO

Acquisti:

Yann Sommer

Daley Blind

João Cancelo

Cessioni:

Marcel Sabitzer

BORUSSIA DORTMUND

Acquisti:

Julien Duranville

Julian Ryerson

Cessione:

Thorgan Hazard

BAYERN LEVERKUSEN

Acquisti:

Noah Mbamba

Patrick Pentz

Cessioni:

Zidan Sertdemir

Paulinho

Gustavo Puerta

LIPSIA

Acquisti:

Cessioni:

Ben Klefisch

Hugo Novoa

UNION BERLINO

Acquisti:

Josip Juranovic

Aïssa Laïdouni

Jérôme Roussillon

Cessioni:

Julian Ryerson

Genki Haraguchi

Tim Skarke

Fabio Schneider

Laurenz Dehl

Tymoteusz Puchacz

FRIBURGO

Acquisti:

Cessioni:

Kevin Schade

Hugo Siquet

Keven Schlotterbeck

COLONIA

Acquisti:

Davie Selke

Julian Roloff

Justin Diehl

Cessioni:

Ondrej Duda

Jonas Urbig

Noah Katterbach

MAGONZA

Acquisti:

Ludovic Ajorque

Andreas Hanche-Olsen

Cessioni:

Angelo Fulgini

Niklas Tauer

Ronaël Pierre-Gabriel

Ben Bobzien

HOFFENHEIM

Acquisti:

John Anthony Brooks

Kasper Dolberg

Thomas Delaney

Umut Tohumcu

Justin Che

Cessioni:

Georginio Rutter

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH

Acquisti:

Jonas Omlin

Simon Walde

Cessioni:

Yann Sommer

Torben Müsel

Rocco Reitz

EINTRACHT FRANCOFORTE

Acquisti:

Paxten Aaronson

Simon Simoni

Cessioni:

Jérôme Onguéné

VFL WOLFSBURG

Acquisti:

Nicolas Cozza

Cessioni:

Josip Brekalo

Jérôme Roussillon

VFL BOCHUM

Acquisti:

Moritz Broschinski

Keven Schlotterbeck

Pierre Kunde

Cessioni:

Tarsis Bonga

Jannes Horn

Tim Oermann

AUGUSTA

Acquisti:

Dion Beljo

David Colina

Irvin Cardona

Arne Engels

Nathanaël Mbuku

Cessioni:

Carlos Gruezo

Florian Niederlechner

STOCCARDA

Acquisti:

Gil Dias

Genki Haraguchi

Cessioni:

Naouirou Ahamada

HERTA BERLINO

Acquisti:

Florian Niederlechner

Tolga Cigerci

Cessioni:

Dong-jun Lee

Vladimir Darida

Davie Selke

Fredrik Björkan

Daishawn Redan

Linus Gechter

Alexis Tibidi

SCHALKE 04

Acquisti:

Tim Skarke

Moritz Jenz

Éder Balanta

Niklas Tauer

Jere Uronen

Cessioni:

Florent Mollet

WERDER BREMA

Acquisti:

Maximilian Philipp

Cessioni:

Benjamin Goller

Nicolai Rapp