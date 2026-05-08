Calciomercato Barcellona: Rashford ha deciso, l’Arsenal alla finestra

Il futuro di Marcus Rashford resta uno dei temi più interessanti del prossimo calciomercato estivo.

L’attaccante inglese, di proprietà del Manchester United ma attualmente in prestito al Barcellona, avrebbe già fatto capire con chiarezza la propria volontà: restare in Catalogna e continuare il percorso iniziato sotto la guida di Hansi Flick.

Una posizione che complica i piani dell’Arsenal, indicato tra i club interessati a riportarlo in Premier League.

Il Barcellona ha un’opzione d’acquisto fissata a circa 30 milioni di euro, pari a poco più di 26 milioni di sterline, ma la strategia del club catalano non sembra ancora orientata a un acquisto immediato.

I blaugrana vorrebbero trattenere Rashford, ma starebbero valutando la possibilità di prolungare il prestito per un’altra stagione, rinviando l’eventuale trattativa definitiva al 2027.

Rashford vuole restare al Barcellona nonostante l’interesse dell’Arsenal

La posizione del giocatore appare molto chiara. Marcus Rashford si trova bene al Barcellona, ha ritrovato spazio, fiducia e continuità, e non sembra intenzionato a tornare al Manchester United o ad aprire con facilità a un trasferimento all’Arsenal.

Dopo anni complicati a Old Trafford, l’esperienza in Spagna gli ha permesso di cambiare ambiente e rilanciarsi in un contesto tecnico diverso.

I numeri raccontano una stagione importante. L’attaccante inglese ha totalizzato 46 presenze, con 13 gol e 14 assist in tutte le competizioni, diventando una risorsa preziosa per Hansi Flick soprattutto sulla fascia sinistra. Alcune fonti riportano lo stesso bilancio realizzativo e sottolineano come il suo rendimento abbia riacceso l’interesse di diversi club europei.

L’Arsenal segue la situazione perché cerca rinforzi offensivi per aumentare profondità, qualità e imprevedibilità nel reparto avanzato. Mikel Arteta vuole più alternative sulle corsie esterne, in particolare a sinistra, ma la volontà di Rashford rischia di rendere molto complicata qualsiasi manovra dei Gunners.

La posizione del Barcellona: permanenza sì, ma non alle condizioni attuali

Il vero nodo riguarda il Barcellona. Il club catalano apprezza il rendimento di Rashford e vorrebbe continuare con lui, ma non sembra convinto di esercitare subito l’opzione d’acquisto.

La cifra da 30 milioni di euro non è considerata proibitiva in senso assoluto, ma va inserita in un contesto economico ancora molto delicato per il club.

Per questo motivo, l’ipotesi più gradita ai blaugrana sarebbe un nuovo prestito. In questo modo il Barcellona potrebbe trattenere il giocatore per un’altra stagione senza un investimento immediato pesante, per poi ridiscutere l’acquisto nel 2027, quando Rashford avrebbe un solo anno residuo di contratto con il Manchester United e potrebbe costare meno.

Dal punto di vista del Manchester United, però, questa soluzione non sarebbe necessariamente ideale. I Red Devils potrebbero preferire una cessione definitiva già in estate, soprattutto se il giocatore non rientra più nel progetto tecnico. Alcune ricostruzioni indicano che il club inglese stia ancora pianificando una vendita, mentre la permanenza del calciatore a Manchester appare sempre meno probabile.

Perché l’Arsenal guarda Rashford

L’interesse dell’Arsenal per Marcus Rashford nasce da una necessità tecnica precisa. I Gunners vogliono aumentare il numero di giocatori capaci di incidere nell’ultimo terzo di campo, soprattutto in vista di una stagione che potrebbe richiedere rotazioni profonde tra Premier League, Champions League e coppe nazionali.

Rashford sarebbe un profilo interessante perché conosce già il calcio inglese, può giocare da esterno sinistro, da attaccante centrale in determinate situazioni e anche sul lato destro se necessario. La sua velocità in campo aperto, la capacità di attaccare la profondità e l’esperienza internazionale lo renderebbero una soluzione pronta, non un investimento da aspettare.

Il problema è che l’operazione non dipende solo dall’Arsenal. Il giocatore preferisce il Barcellona, il club catalano vuole trattenerlo e il Manchester United deve decidere se accettare un nuovo prestito o spingere per una cessione definitiva. In questo triangolo, i Gunners possono inserirsi soltanto se la trattativa tra blaugrana e Red Devils dovesse bloccarsi.

Le alternative dell’Arsenal: Gordon, Kvaratskhelia, Diomande e Williams

Se Rashford dovesse restare al Barcellona, l’Arsenal sarebbe costretto a guardare altrove. Tra i nomi accostati ai Gunners c’è Anthony Gordon, esterno del Newcastle United valutato intorno agli 80 milioni di sterline e considerato aperto a una nuova sfida secondo diverse indiscrezioni.

Un altro profilo di enorme livello è Khvicha Kvaratskhelia, oggi al Paris Saint-Germain, giocatore molto diverso da Rashford ma potenzialmente devastante nell’uno contro uno. L’Arsenal avrebbe seguito anche Yan Diomande, talento del RB Lipsia, e Inaki Williams dell’Athletic Bilbao, un esterno esperto, fisico e già pronto per competere ad alto livello.

La ricerca di Arteta è chiara: aggiungere un attaccante esterno capace di alzare la qualità immediata della rosa. L’Arsenal non vuole solo un rincalzo, ma un giocatore in grado di alternarsi con i titolari, cambiare le partite e offrire soluzioni diverse contro difese chiuse o squadre che lasciano campo.

Il futuro di Rashford dipende dall’intesa tra Barcellona e Manchester United

La volontà di Marcus Rashford sembra indirizzare la vicenda verso una permanenza al Barcellona, ma l’accordo definitivo non è ancora chiuso. Il giocatore vuole restare, Hansi Flick lo ha valorizzato e l’ambiente blaugrana gli ha permesso di ritrovare fiducia. Il punto da risolvere resta la formula.

Il Manchester United potrebbe preferire monetizzare subito, mentre il Barcellona punta a rinviare l’investimento. In questo spazio di incertezza si inserisce l’Arsenal, che osserva la situazione ma sa di non essere oggi la destinazione preferita dal giocatore.

La sensazione è che la decisione più importante non riguarderà solo il prezzo, ma la capacità dei club di trovare un compromesso. Se il Barcellona otterrà un nuovo prestito o condizioni favorevoli per l’acquisto, Rashford resterà con ogni probabilità in Spagna.

Se invece il Manchester United dovesse imporre una cessione immediata, allora l’Arsenal e le altre pretendenti potrebbero tornare davvero in gioco.