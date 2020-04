Calciomercato, Barcellona: pronti 200 milioni per Luiz Felipe, Fabian Ruiz e Lautaro Martinez

Notizia bomba di calciomercato che giunge dalla Spagna: il Barcellona è pronto a investire 200 milioni di euro per provare a prendere Lautaro Martinez dall’Inter, Luiz Felipe dalla Lazio e Fabian Ruiz dal Napoli.

In una Pasqua atipica per tutti, vista l’emergenza Coronavirus, giunge dalla Spagna, precisamente da Barcellona, la voce secondo cui i blaugrana avrebbero messo nel mirino tre giocatori della nostra Serie A. Gli obiettivi degli iberici, stando a quanto trapelato nelle ultime ore, sarebbero Lautaro Martinez dell’Inter, Luiz Felipe della Lazio e Fabian Ruiz del Napoli.

Tre giocatori per i quali il Barcellona è pronto a investire 200 milioni di euro dei quali, 111, verrebbero impiegati per pagare la clausola rescissoria del contratto che attualmente lega il Toro al club di Steven Zhang. I restanti 89 sarebbero quindi indirizzati agli acquisti del terzino biancoceleste e del centrocampista spagnolo ex Betis Siviglia.

Calciomercato, il Barcellona pronto a investire 200 milioni di euro per Lautaro Martinez, Luiz Felipe e Fabian Ruiz

Su Lautaro Martinez, l’Inter non si è ancora espressa e nemmeno il giocatore ha proferito, fin qui, parola riguardo un suo eventuale trasferimento all’ombra della Sagrada Familia. Discorso diverso invece per quanto riguarda Luiz Felipe che, sebbene si sia dichiarato concentrato sulla Lazio e sul campionato da portare a termine, non ha neanche nascosto la felicità generata dall’interessamento di un club così importante come il Barcellona.

Quanto a Fabian Ruiz, infine, De Laurentis ha già fatto capire che il suo numero 8 non si muoverà da Napoli se non per un’offerta irrinunciabile. Il patron azzurro, com’è noto ormai da tempo, è uno che difficilmente fa sconti, pertanto immaginare l’ex Betis Siviglia con una maglia diversa quella dei partenopei l’anno prossimo, è cosa assai improbabile.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS