Calciomercato: Bakayoko alla Cremonese, Bajrami al Sassuolo, Traore al Bournemouth

Movimenti interessanti per le squadre di medio-bassa classifica della Serie A. Colpo Sassuolo, sia in entrata, che in uscita.

Ultimo giorno di un mercato di gennaio molto frenetico per le squadre dei campionati esteri ma che in Italia ha regalato ben pochi botti.

La situazione economica dei club di Serie A non ha permesso al mercato di riparazione di decollare, ma negli ultimi giorni sono attesi interessanti colpi che coinvolgeranno soprattutto le squadre di medio-bassa classifica.

La Cremonese, ad esempio, era alla ricerca di un centrocampista e sembra molto vicino l’arrivo di Tiemouè Bakayoko.

Il francese è ormai ai margini del progetto del Milan che sembra intenzionata a risolvere anzitempo il proprio accordo di prestito annuale per permettere al Chelsea di poterlo girare proprio alla Cremonese che ha superato l’Adana Demirspor nelle preferenze del calciatore.

Proprio Davide Ballardini, allenatore della Cremonese, ha dato il suo benestare per la fumata bianca della trattativa.

La questione Zaniolo, invece, ha scatenato un’importante effetto domino che lega la Premier League con Sassuolo, Empoli e Bologna.

Il calciatore, ormai in rottura totale con la Roma, ha rifiutato l’approdo al Bournemouth che si è catapultata su un nuovo trequartista, sempre proveniente dalla Serie A, ovvero Hamad Traore del Sassuolo.

La trattativa è praticamente chiusa e si tratterebbe dell’ennesima plusvalenza da capogiro della dirigenza neroverde, pronta a cedere il talentino ivoriano per 30 milioni di euro (cifra vicina a quella che il Bournemouth intendeva versare alla Roma per Zaniolo).

Il sostituto è già stato blindato: il Sassuolo ha, infatti, chiuso per Nedim Bajrami dell’Empoli, giocatore di grande talento ma non sempre titolare nella formazione toscana, per 6 milioni di euro.

Dionisi ha fortemente voluto uno dei suoi “vecchi pallini” ed è stato prontamente accontentato dalla dirigenza.

L’Empoli non dovrebbe restare a mani vuote visto che per colmare il vuoto lasciato da Bajrami, dovrebbe arrivare dal Bologna Emanuel Vignato, in prestito con diritto di riscatto.