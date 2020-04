Calciomercato, attente Milan e Napoli: pronti 100 milioni dal Chelsea per Koulibaly e Romagnoli

Bomba di calciomercato proveniente dall’Inghilterra: il Chelsea di Roman Abramovich sarebbe pronto a investire 100 milioni di euro per Kalidou Koulibaly e Alessio Romagnoli.

Di notizie legate al calciomercato se ne sentono a bizzeffe in questo periodo. Il calcio giocato è ormai un lontano ricordo e sebbene chi di dovere si stia adoperando affinché la stagione non vada perduta, va comunque considerato che finché l’emergenza Coronavirus non sarà rientrata, parlare di allenamenti e partite sarà cosa assai inutile.

Pertanto, volenti o nolenti, l’unico modo che abbiamo per riempirci le giornate di “calcio” è quello di trattare notizie, reali o presunte, che riguardano il calciomercato. L’ultima, in ordine d’arrivo, giunge dall’Inghilterra e riferisce di un Chelsea pronto a investire più di 100 milioni di euro per strappare Koulibaly al Napoli e Romagnoli al Milan.

Calciomercato, il Chelsea di Roman Abramovich punta Koulibaly del Napoli e Romagnoli del Milan

I londinesi infatti effettueranno un completo rinnovamento a fine stagione. Emerson Palmieri (che piace al Napoli), Marcos Alonso, Christensen e Zouma sono, per ora, i sicuri partenti dei Blues. Anche Kantè con la giusta offerta potrebbe lasciare Londra (la Juve resta alla finestra).

Ricavare più di 100 milioni dalle cessioni di questi profili appena menzionati non dovrebbe quindi essere un problema. I soldi guadagnati sarebbero subito reinvestiti per comprare due difensori centrali di livello internazionale. Ecco quindi che il Chelsea avrebbe messo nel mirino Koulibaly del Napoli e Romagnoli del Milan.

Ai partenopei verrebbero offerti circa 75 milioni di euro per lasciar partire il senegalese, mentre ai rossoneri verrebbero offerti i 38 milioni previsti dalla clausola inserita nel contratto del giocatore ex Roma. Ovviamente, almeno per ora, non c’è nulla di concreto. Bisognerà aspettare le prossime settimane per saperne di più.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS