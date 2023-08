Calciomercato, attenta Roma: l’Inter tratta ufficialmente Scamacca

Calciomercato Inter: ritorno di fiamma per Scamacca, i nerazzurri superano la Roma nella corsa all’azzurro.

Nuovo affondo dell’Inter per Scamacca – Fonte Stadio Sport

Torna di moda il nome di Gianluca Scamacca in casa nerazzurra, secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il club di Via Della Liberazione avrebbe deciso di intensificare i contatti con il West Ham, per acquisire il cartellino del calciatore, attualmente valutato 30 milioni di euro dal club londinese. A distanza di soli 12 mesi dal suo trasferimento in Inghilterra, Gianluca Scamacca ha già nostalgia di casa, il suo impatto in Premier League non è stato dei migliori. Il centravanti azzurro, infatti, nel corso della sua scorsa stagione con la maglia degli Hammers ha totalizzato solamente 27 presenze, mettendo a segno solamente 8 reti divise tra Premier e Conference League.

Non proprio quello che si sperava in casa West Ham, che proprio la stagione scorsa ha deciso di puntare forte sul calciatore prelevandolo dal Sassuolo per ben 36 milioni di euro. Il club inglese è ben consapevole della volontà del calciatore ed è intenzionato a non perdere troppo denaro rispetto all’investimento fatto nella scorsa stagione estiva. La Roma di fatto sembrava essere la squadra più vicina al calciatore, soprattutto dopo gli apprezzamenti che lo stesso 24enne azzurro ha fatto durante le sue ultime interviste, dichiarando apertamente un grande amore per il contesto romanista.

La società giallorossa, però, non potrebbe formulare un’offerta al West Ham a titolo definitivo, potendo optare solamente per un’operazione in prestito con obbligo/diritto di ricatto, formula che non aggraderebbe il club londinese il quale vorrebbe di fatto rimonetizzare dopo l’investimento consistente dalla cessione dell’azzurro.

Il sorpasso dell’Inter

La società nerazzurra, dopo aver di fatto completato il comparto di centrocampo con l’arrivo di Lazar Samardzic, ha concentrato tutti i propri obiettivi sul completamento del comparto portieri ed attaccanti. La priorità della dirigenza interista, dunque, è quella di fornire a Simone Inzaghi il portiere titolare e l’attaccante titolare in vista della prima giornata di campionato in programma il prossimo 19 agosto contro il Monza.

I nerazzurri, infatti, dopo l’allontanamento di Morata e i tempi di attesa troppo lunghi per Balogun hanno deciso di affondare il colpo per Gianluca Scamacca, presentando un’offerta ufficiale di 22 milioni di euro più 3 di bonus per l’attaccante azzurro.

I nerazzurri avrebbe messo la freccia sulla Roma grazie alla possibilità di poter acquisire a titolo definitivo l’attaccante. Le parti però sarebbero ancora lontane, il West Ham, infatti, non vorrebbe lasciar partire il giocatore per meno di 30 milioni di euro. L’intesa di massima potrebbe arrivare sulla base di 25 milioni di euro, più 5 di bonus, qualora l’Inter decidesse di calcare ancora un po’ la mano per il classe 99.