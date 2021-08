Calciomercato Atalanta: vicinissimo Morten Thorsby dalla Sampdoria

Si è ormai giunti quasi al gong finale di questa finestra di calciomercato estivo, con la Serie A che prenderà il via da questo weekend, ma ancora molte trattative sono in divenire e diverse squadre hanno ancora qualche fuoco d’artificio da sparare.

Sotto questo aspetto, l’Atalanta è sempre più vicina al norvegese Morten Thorsby, centrocampista 25enne attualmente alla Sampdoria, con la quale è già in piedi una trattativa che potrebbe portare ad una definitiva fumata bianca (l’incontro chiarificatore è previsto per oggi) per l’approdo del giocatore alla corte di mister Gasperini. Era stato cercato, tra l’altro, anche dal nuovo Napoli di Spalletti ma senza successo.

Morten Thorsby, sempre più vicino alla Dea – fonte: profilo Twitter inglese della Sampdoria

Parlando di numeri, si partirebbe da una base di circa 6 milioni di euro ed un contratto di 4 anni (con opzione per il quinto) da un milione a stagione. L’accordo con il calciatore manca ancora ma dalle parti di Bergamo sono molto ottimisti.

L’arrivo del norvegese alla Dea sbarrerebbe completamente le porte ad un possibile approdo dell’olandese Koopmeiners, da tempo cercato proprio dall’Atalanta ma invano, viste anche le richieste fin troppo esose dell’AZ. Quindi, questa pista di mercato, potrebbe anche considerarsi quasi del tutto tramontata.

A centrocampo l’Atalanta ha già la coppia molto rodata De Roon (ex compagno del norvegese ai tempi dell’Heerenveen ) – Freuler ma Thorsby incarnerebbe un’alternativa ideale, pronto a partire dalla panchina e dar fiato a quei due in mezzo al campo. Dalla sua, Thorsby ha il costo complessivo contenuto, l’esperienza in Serie A e l’enorme duttilità tecnico/tattica, unita alla sua abilità di testa (5 goal per lui in 61 presenze totali in Italia).

Con la Sampdoria poi, soprattutto con Claudio Ranieri in panchina, ha trovato più fiducia nei propri mezzi e quella continuità di prestazione che lo hanno consacrato come uno dei punti fermi della mediana blucerchiata. Sarà pronto per un possibile e definitivo salto di qualità?



