Calciomercato Atalanta: torna Zappacosta

Davide Zappacosta torna all’Atalanta che batte la concorrenza della Fiorentina e acquisisce il terzino destro a titolo definitivo. Per lui contratto di quattro anni.

Messa in archivio la prima partita della stagione che l’ha vista trionfare nei minuti di recupero sul Torino di Ivan Juric, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini continua a muoversi sul mercato e piazza un importante colpo in entrata che risponde al nome di Davide Zappacosta che, rientrato al Chelsea dopo il prestito al Genoa dello scorso anno, può considerarsi, ora come ora, a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Dea.

Davide Zappacosta lascia il Chelsea e torna all’Atalanta.

Stando a quanto emerso in rete nelle ultime ore, il club di Roman Abramovich e quello di Antonio Percassi avrebbero infatti trovato un accordo, intorno ai 10 milioni di euro, per il trasferimento definitivo ai bergamaschi del classe ’92 che torna quindi a Bergamo a distanza di sei anni dalla sua ultima partita con la maglia nerazzurra addosso.

Nello scacchiere tattico di Gian Piero Gasperini, Zappacosta dovrebbe ricoprire ovviamente il ruolo di esterno a destra in sostituzione dell’infortunato Hateboer che, pronto a sottoporsi ad un’operazione al quinto metatarso del piede sinistro, non tornerà prima di 2-3 mesi.

Una ghiotta occasione per l’ex calciatore, tra le altre di Avellino e Roma, che, fino al rientro dell’olandese, sarà il padrone indiscusso della corsia di destra. Dopo le 25 presenze e i 4 gol messi a segno lo scorso anno con la maglia del Genoa, Zappacosta è quindi pronto a disputare la sesta stagione in Serie A della sua carriera. Con la Dea firmerà un contratto di 4 anni.

