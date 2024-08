Calciomercato Atalanta: colpi Retegui e Pubill.

Calciomercato Atalanta: fatta per un doppio colpo in entrata, arrivano Retegui e Pubill.

L’Atalanta ha letteralmente messo il turbo nelle ultime ore di calciomercato andando a chiudere un doppio colpo in entrata e prelevando dal Genoa, Mateo Retegui e dall’Almeria il giovane, Marc Pubill. La Dea, dopo l’infortunio di Scamacca, infatti, si era riversata pesantemente sul calciomercato, nel tentativo di regalare a mister Gasperini una nuova punta e, dopo alcuni rumors che avevano accostato il nome di Giovanni Simeone come principale indiziato della Dea, nelle ultime ore la pista Retegui si è infiammata sempre di più fino alla giunta dell’accordo tra i due club.

L’intesa di massima dell’operazione è arrivata sulla base di 22 milioni di euro più 3 di bonus che la società bergamasca di impegnerà a versare nelle casse del Genoa. Il calciatore, invece, firmerà oggi un contratto di 4 anni fino al prossimo giungo 2028 nell’arco dei quali percepirà uno stipendio netto di 2 milioni di euro a stagione bonus inclusi. Un segnale importante lanciato dall’Atalanta che, dunque, dopo l’acquisto dello stesso Scamacca della scorsa estate, ha deciso di puntare ancora su un profilo in ottica nazionale, nella speranza che il lavoro di Giampiero Gasperini possa rilevarsi ancora una volta la scelta giusta per la consacrazione definitiva di Retegui in Serie A.

Subito dopo l’affondo per l’argentino ne è arrivato un altro, quello del giovane esterno destro 21enne dell’Almeria, Marc Pubill. Anche qui la dirigenza nerazzurra non si è risparmiata, andando a sborsare ben 16 milioni di euro per lo spagnolo, il quale era stato seguito insistentemente anche da Roma, Bologna e Newcastle. La scelta di puntare su di un profilo del genere è indubbiamente derivata dall’addio di Hans Hateboer, ceduto al Rennes, e il ruolo dello spagnolo sarà proprio quello di andare a sostituire quest’ultimo andandosi a giocare un posto da titolare sull’out di destra con Zappacosta.

Il mercato della Dea non è ancora giunto al termine e nelle prossime ore potrebbero esserci altri colpi sia in entrata che in uscita, questo perché Gasperini ha espressamente dichiarato che Koopmeiners lascerà il club per legarsi alla Juventus e staremo dunque a vedere su quale base economica la società nerazzurra troverà l’intesa con i bianconeri. In entrata invece il tecnico ha richiesto l’innesto di un nuovo difensore centrale, vista anche l’indisponibilità di Scalvini.

