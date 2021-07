Calciomercato, addio Real Madrid: Varane va al Manchester United

Raphael Varane lascia il Real Madrid e si trasferisce al Manchester United: alle Merengues 50 milioni di euro più bonus. Per il difensore francese contratto di cinque anni a 12 milioni netti di euro all’anno.

Manca solo l’ufficialità, ma ormai si può dire che è fatta: Raphael Varane è un nuovo calciatore del Manchester United. I Red Devils hanno infatti trovato l’accordo col Real Madrid che incassa 50 milioni di euro più bonus e lascia volare in Inghilterra il forte difensore francese.

Calciomercato: Varane lascia il Real Madrid e si trasferisce al Manchester United.

Dopo 10 stagioni, condite dalla conquista di 3 campionati spagnoli, 3 Supercoppe di Spagna, 1 Coppa del Re, 4 Champions League, 3 Supercoppe Europee e 4 Mondiali per Club, termina l’avventura nella capitale spagnola del centrale classe ’93 che è atteso domani, mercoledì 28 luglio, sulla sponda rossa di Manchester per sostenere le visite mediche di rito e apporre la firma sul suo nuovo contratto.

Un altro colpo importante per il club della famiglia Glazer che, dopo aver ufficializzato Jadon Sancho dal Borussia Dortmund, rinforza ancora di più la squadra a disposizione di Ole Gunnar Solskjær i cui obiettivi dichiarati saranno quelli di tornare sul tetto d’Inghilterra a distanza di otto anni dall’ultima volta e di fare meglio in Champions League dopo la clamorosa eliminazione alla fase a gironi della stagione passata.

Varane, come detto, sbarcherà ad Old Trafford nella giornata di domani durante la quale effettuerà le visite mediche di rito che saranno poi seguite dalla firma sul contratto che lo legherà al Manchester United per i prossimi cinque anni con ingaggio da 12 milioni netti di euro all’anno. Una cessione clamorosa, quella del difensore francese da parte del Real Madrid che, dopo aver salutato Sergio Ramos, accasatosi al Paris Saint Germain nelle scorse settimane, perde anche l’ex Lens che tra poche ore sarà dunque un nuovo giocatore della Premier League.

