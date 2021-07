Ufficiale: Sergio Ramos firma col PSG

E’ stato atteso, cercato, voluto ed ora è finalmente giunto a Parigi. Sergio Ramos si trova nella capitale francese per le consuete visite mediche e la fatidica firma sul contratto che lo legherà al PSG per le prossime due stagioni, a 15 milioni di euro annui.

Verso le 11 di questa mattina si è recato, insieme a tutta la famiglia, alla clinica privata di Neuilly per sottoporsi agli esami di rito.

fonte: profilo Twitter Sergio Ramos

L’esperto difensore spagnolo (35 anni) ha lasciato dopo ben 16 anni il Real Madrid (che aveva raggiunto quando aveva solo 19 anni, dopo l’esperienza al Siviglia), di cui era capitano, con il quale ha vinto praticamente tutto, sia in terra iberica che a livello internazionale. Rimarrà nel cuore dei tifosi la toccante conferenza stampa d’addio che ha ripercorso tutti i bei momenti di Sergio Ramos con la maglia dei “blancos”.

E’ considerato uno dei migliori difensori ancora in attività e con le sue prestazioni ed il suo carisma è riuscito a trionfare anche con la propria nazionale tra mondiali ed europei, segnando una vera e propria epoca calcistica.

Nonostante non sia più un ragazzino, Sergio Ramos è pronto ad affrontare questa nuova avventura che lo vedrà, in maglia PSG, per la prima volta impegnato in un campionato che non sia la Liga spagnola.

Dal canto suo, la squadra guidata dal ricco magnate qatariota Nasser Al-Khelaïfi, compie un altro impressionante atto di forza, dimostrando, apparentemente con una facilità disarmante, che per una squadra come il PSG non esistono momenti di crisi o necessarie attività di ridimensionamento economico (da citare ad esempio il momento difficile che tutto il calcio mondiale, a causa della pandemia, sta vivendo).

Ricordiamo che la squadra francese ha già ingaggiato per la prossima stagione giocatori del calibro di Donnarumma, Hakimi e Wijnaldum, solo per citarne alcuni (oltre naturalmente al già menzionato Sergio Ramos).

I parigini vogliono tremendamente quel trionfo europeo, quella coppa dalle grandi orecchie che per troppo tempo hanno visto svanire, anche sotto gli occhi, soprattutto nelle ultime due stagioni. Sarà davvero l’anno buono?

