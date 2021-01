Calciomercato, addio Atalanta: Papu Gomez va al Siviglia

Mancano gli ultimi dettagli, poi sarà separazione tra l’Atalanta e il Papu Gomez. L’argentino è infatti pronto a volare a Siviglia.

Dopo 7 anni, 252 presenze e 59 gol totali con la maglia dell’Atalanta addosso, il Papu Gomez è pronto a salutare Bergamo e i suoi tifosi per accasarsi al Siviglia del DS Monchi. Un amore finito purtroppo male quello tra il talento argentino e la città orobica che a causa dei noti fatti accaduti nell’intervallo di Atalanta-Midtjylland di Champions League dovrà dire addio alle prodezze del suo ormai ex numero 10.

L’Atalanta dice sì al Siviglia: il Papu Gomez lascia Bergamo dopo 7 anni.

Gasperini non conta più su Gomez da tempo e anche la società sembra non aver digerito il comportamento dell’ex Catania che proprio per questo è stato messo subito sul mercato. Le offerte non sono ovviamente mancate; Inter, Juventus, Milan e Roma hanno bussato subito alla porta del presidente Percassi che però ha prontamente risposto “no”. L’intento del numero uno atalantino è infatti quello di cedere il Papu Gomez all’estero così da non rinforzare alcuna squadra italiana che concorre con l’Atalanta per le posizioni di vertice.

In tal senso quindi la Dea avrebbe trovato un accordo con il Siviglia dell’ex direttore sportivo della Roma, Monchi che sarebbe riuscito a convincere la società bergamasca a trattare l’argentino sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni. I nerazzurri ne avevano chiesti 10 inizialmente, ma alla fine, pur di togliersi un peso così ingombrante, dovrebbero accettare l’offerta degli andalusi. Anche il Valencia si sarebbe fatto avanti nelle ultime ore, ma pare che la formula proposta dai pipistrelli non soddisfi il club lombardo che dovrebbe quindi tener conto solo dell’offerta del Siviglia.

