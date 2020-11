Atalanta-Midtjylland Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 1-12-2020

Tutto quello che c’è da sapere su Atalanta-Midtjylland, sfida valevole per la 5° giornata del girone D di Champions League in programma martedì sera alle 21:00 al Gewiss Stadium di Bergamo.

La sconfitta di ieri sera contro il Verona di Ivan Juric ha leggermente ridimensionato, in casa l’Atalanta, l’entusiasmo che la vittoria di Anfield contro il Liverpool di Jurgen Klopp aveva giustamente generato. La squadra di Gasperini, reduce da due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre partite di campionato, sembra aver perso quel mordente che l’anno scorso l’aveva vista chiudere al terzo posto con il miglior attacco della stagione (98 gol segnati).

I nerazzurri sono attualmente ottavi in Serie A e martedì arriva al Gewiss Stadium il Midtjylland di Brian Priske, fanalino di coda nel Girone D di Champions League la cui classifica recita: Liverpool 9, Ajax e Atalanta 7, Midtjylland 0. La gara d’andata giocata in Danimarca lo scorso ottobre terminò con un sonoro 0-4 che lascia ben sperare per la gara di dopodomani. La Dea deve necessariamente battere i danesi e sperare che l’Ajax non vinca in Inghilterra contro i Reds. La scontro diretto della Johan Cruijff Arena, in programma il prossimo 9 dicembre, dirà infatti chi tra lancieri e bergamaschi accederà agli ottavi di finale e chi invece dovrà accontentarsi dell’Europa League.

Atalanta-Midtjylland, 01-12-2020.

Le ultime sulle formazioni di Atalanta e Midtjylland

Per quanto riguarda le formazioni, Gasperini dovrebbe schierare i suoi con il solito 3-4-1-2 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Sportiello in porta. Davanti a lui, Toloi, Palomino e Djimsiti. A centrocampo spazio ad Hateboer, De Roon, Freuler e Gosens con Gomez sulla trequarti a fare da supporto alla coppia d’attacco formata da Ilicic e Zapata.

Il Midtjylland dovrebbe invece presentarsi con il 4-2-3-1. Hansen quindi in porta con, a fargli da scudo, Cools, James, Scholz e Paulinho. Centrocampo a due con Onyeka e Madsen mentre Dreyer, Sisto e Mabil sulla trequarti saranno il sostegno dell’unica punta, Kaba.

Probabili formazioni Atalanta-Midtjylland

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, D. Zapata.

Midtjylland (4-2-3-1): Hansen; Cools, James, Scholz, Paulinho; Onyeka, Madsen; Dreyer, Sisto, Mabil; Kaba.

Come vedere Atalanta-Midtjylland in diretta TV e streaming

Atalanta-Midtjylland sarà visibile, a partire dalle 21:00, sulla piattaforma satellitare Sky al canale Sky Sport Arena e in chiaro su Canale 5. Via streaming invece, il match tra nerazzurri e danesi sarà visibile mediante gli appositi servizi offerti da Sky Go, Now Tv e Mediaset Play.

Dove ascoltare la radiocronaca di Atalanta-Midtjylland

La radiocronaca di Atalanta-Midtjylland sarà disponibile, a partire dalle 21:00, sulle frequenze di Rai Radio Uno Sport.

Precedenti e statistiche

L’unico precedente tra le due squadre è quello della gara d’andata, datato 21 ottobre, in cui l’Atalanta vinse 4 a 0 grazie ai gol di Zapata, Gomez, Muriel e Miranchuk.

