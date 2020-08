Calciomercato: accordo Manchester United-Borussia Dortmund per Sancho

Jadon Sancho, attaccante inglese in forza ai tedeschi del Borussia Dortmund, sarebbe ad un passo dal Manchester United. Si parla di un trasferimento il cui costo dovrebbe aggirarsi intorno ai 120 milioni di euro pagabili in 3 anni.

Le strade di Jadon Sancho e del Borussia Dortmund sembrano ormai destinate a dividersi. Il talentuoso attaccante inglese sarebbe infatti ad un passo dal trasferimento al Manchester United di Ole Gunnar Solskjær.

I Red Devils, stando alle classiche voci di corridoio, avrebbero messo sul piattino la bellezza di 120 milioni di euro che, causa crisi economica dovuta alla pandemia di Coronavirus, dovrebbero essere pagati nell’arco di 3 anni.

Sancho ad un passo dal Manchester United.

L’affare è in dirittura d’arrivo, ma manca ancora l’ufficialità che, ha specificato il club giallonero di Dortmund, dovrà arrivare entro e non oltre il 10 agosto, data in cui il gruppo di Lucien Favre si riunirà per il ritiro precampionato.

Nel caso in cui lo United non dovesse chiudere l’affare entro il 10 agosto, Sancho resterebbe ovviamente in Germania. In caso contrario invece, una parte del guadagno (circa 18 milioni di euro) andrebbe anche al Manchester City, precedente detentore del cartellino del forte classe 2000. Se la trattativa dovesse andare a buon fine, Sancho diverrebbe il calciatore inglese più pagato di sempre.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS