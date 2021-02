Calciomercato a parametro zero: tutti gli svincolati a febbraio 2021

Ecco una lista degli svincolati che possono essere acquistati fino al 31 marzo prossimo. Ci sono nomi di lusso, giocatori che possono ancora fare la differenza.

Nella giornata di ieri, 1° febbraio, ha chiuso i battenti la sessione invernale di calciomercato. L’esito è stato alquanto prevedibile, vista la pandemia che ha falcidiato i budget delle squadre più forti e non solo.

Operazioni a costi zero, scambi tra giocatori dello stesso valore. Tra i calciatori che sono nella lista degli svincolati, uno dei più importanti è sicuramente Diego Costa (32 anni), che ha da poco lasciato l’Atletico Madrid. Un bomber da 200 reti in carriera, molto vicino al Boca Juniors.

Poi c’è un’altro giocatore, questa volta brasiliano, Alex Texeira (31 anni). Una punta che può muoversi su tutto il fronte offensivo e di cui abbiamo sentito parlare quando militava nello Shaktar. Negli ultimi cinque anni è stato in Cina.

Daniel Sturridge (31 anni) è la dote di esperienza internazionale tra Chelsea e Liverpool. Tra questi nomi c’è una vecchia conoscenza del calcio italiano come Alexandre Pato (31 anni) ex Milan, negli ultimi anni trascorsi tra la Cina e il ritorno in Brasile.

Ezequiel Garay (34 anni) ex difensore del Valencia, dall’ottimo rapporto qualità e prezzo. Nasri (33 anni) dopo gli anni d’oro al Manchester City, cerca ora nuove sfide.

Altri nomi conosciuti dal nostro calcio sono: Krkic (31 anni), Schelotto (31 anni), Romulo (33 anni), Sandro (31 anni), Honda (34 anni) e in modo particolare Lasse Schöne, appena liberatosi dal Genoa e pronto a chiudere un accordo con il Cagliari nei prossimi giorni.

Skrtel, Subasic, Birsa e Cacciatore sono gli ultimi nomi a basso prezzo ma con qualità certificata

