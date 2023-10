Calcio scommesse: 10 mesi di squalifica per Tonali

Caso scommesse: ufficiale la squalifica di 10 mesi per Sandro Tonali dopo il patteggiamento del calciatore con la Procura Federale.

Arriva la squalifica definitiva ai danni di Sandro Tonali dopo la vicenda scommesse scoppiata durante l’ultima sosta delle Nazionali. Come si era potuto capire dagli ultimi giorni, alla fine il calciatore ha optato per la via del patteggiamento con la Procura Federale ammettendo di aver scommesso in passato sia sulle gare del Brescia, che su quelle del Milan, come affermato dalla stessa Gazzetta dello Sport.

La pena definitiva, dunque, a Tonali spetterà una squalifica di ben 18 mesi, leggermente più lunga di Nicolò Fagioli, con l’ex rossonero che dovrà stare lontano dal campo di gioco però, solamente per 10 mesi, visto che 8 mesi rientreranno nelle prescrizioni alternative. Inoltre, il calciatore dovrà adempiere anche ad un programma riabilitativo per curare la patologia della ludopatia, con un programma riabilitativo di 16 sedute obbligatorie complessive.

A comunicare la squalifica per il calciatore del Newcastle è stato la FIGC, attraverso un comunicato ufficiale “La Procura Federale ha raggiunto un accordo con il calciatore Sandro Tonali, a seguito del quale quest’ultimo verrà sanzionato con una squalifica di 18 mesi, 8 dei quali rientreranno nelle prescrizioni alternative, inoltre il giocatore dovrà pagare un ammenda di 20.000 euro, per la violazione dell’articolo24 del CGS, il quale vieta la possibilità di poter effettuare scommesse su eventi calcistici organizzati da FIGC, FIFA e UEFA. Per quanto concerne le prescrizioni alternative Tonali dovrà svolgere un piano terapeutico della durata di 8 mesi, nei quali dovranno essere svolti almeno 16 incontri pubblici da svolgersi in Italia, presso Centri per il recupero dalla dipendenza da gioco d’azzardo.”