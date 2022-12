Calcio e giornalismo in lutto: è morto Sconcerti

Si è spenta la penna più importante del panorama giornalistico sportivo. Ci lascia all’età di 74 anni Mario Sconcerti.

È arrivata una notizia che ha letteralmente sconvolto il mondo del giornalismo sportivo: Mario Sconcerti si è spento all’età di 74 anni. Il giornalista si trovava in ospedale per dei controlli di routine, quando improvvisamente non ce l’ha più fatta. Sconcerti ha rappresentato una delle firme più eccelse della Gazzetta dello Sport, quotidiano con cui ha collaborato fino allo scorso venerdì prima di spegnersi.

Sconcerti è stato uno dei giornalisti di maggior spessore nel mondo del giornalismo sportivo, era stato direttore del Corriere dello Sport e del Secolo XIX, fino al 1978 quando ha di fatto lanciato le pagine sportive del quotidiano La Repubblica. Molto note anche le sue apparizioni a Sky e nella Rai; nella sua immensa carriera è riuscito a ricoprire anche il ruolo di Amministratore Delegato nella Fiorentina di Cecchi Gori, esperienza che da lui stesso è stata definita come una delle più belle mai capitatagli.

Sono molti i saluti e le condoglianze che in queste ore stanno sopraggiungendo nei confronti del giornalista e della sua famiglia, l’ultimo quello del Premier Giorgia Meloni che ha espresso tutta la sua amarezza per la perdita di una delle firme italiane più importanti e la sua vicinanza alla famiglia e i suoi cari, così Giorgia Meloni su Twitter.