Cagliari, Semplici esonerato: tre nomi per sostituirlo

Il Cagliari ha comunicato l’esonero di Leonardo Semplici. Fatale al tecnico toscano un inizio di stagione a rilento, con un solo punto racimolato in tre partite. Tre i candidati alla sostituzione.

Leonardo Semplici non è più l’allenatore del Cagliari. La società isolana ha comunicato oggi l’esonero del tecnico toscano attraverso una nota ufficiale apparsa sul sito della società:

“Il Cagliari Calcio comunica di aver sollevato Leonardo Semplici dal suo incarico di allenatore della prima squadra – si legge nel comunicato, con il quale il Cagliari ha voluto comunque ringraziare Semplici e il suo staff – per il lavoro sin qui svolto con serietà e massima professionalità augurando a tutti il meglio per il prosieguo della propria carriera”.

D’altronde l’ex allenatore della Spal era arrivato a Cagliari lo scorso 22 febbraio, prendendo in mano una squadra che navigava nelle acque della retrocessione e conducendola fino alla salvezza. Quest’anno, una partenza deficitaria, con un solo punto nelle prime tre partite, gli è costata la panchina.

Giulini ha preferito correre subito ai ripari piuttosto che dare fiducia all’allenatore e rischiare di ritrovarsi a metà campionato in una situazione complicata come quella dello scorso anno. Ora che Semplici è andato via, ci sarà bisogno di pensare a un sostituto.

Tre sono i nomi in lizza, stando alle notizie rilanciate dalla Gazzetta dello Sport: il primo è quello di Diego Lopez, ex giocatore e allenatore della squadra (l’ultima nel 2018), che in Sardegna ritroverebbe una nutrita colonia di uruguaiani, suoi connazionali.

Si fa anche il nome di Walter Mazzarri, tecnico esperto, vincitore di una Coppa Italia col Napoli, che tornerebbe ad allenare dopo un anno di pausa forzata. La terza opzione conduce a Rolando Maran, che aveva iniziato la sua avventura in rossoblù con l’ambizione di riportare la squadra in Europa. Ora le prospettive sono ben diverse: c’è un gruppo disorientato, che fatica ad esprimere il proprio potenziale, e chi succederà a Semplici dovrà innanzitutto agire sull’autostima dei calciatori.

