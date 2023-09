Cagliari-Milan in Diretta TV e Streaming e Probabili Formazioni 27-09-2023

Dove vedere Cagliari-Milan, partita valida per la 6° Giornata di Campionato 2023/24. La sfida tra Cagliari e Milan sarà trasmessa in diretta TV su SKY e in Streaming su DAZN.

La sfida tra Cagliari e Milan si giocherà alle ore 18.30 di Mercoledì 27 Settembre all’Unipol Domus e sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in Streaming su Dazn.

Un banco di prova molto importante per il Cagliari di Claudio Ranieri e il Milan di Stefano Pioli. Entrambe le squadre vogliono continuare a raccogliere punti, per riuscire a raggiungere, a fine stagione, i rispettivi traguardi.

Il Cagliari, oggi alle 15.00, giocherà in trasferta sul campo dell’Atalanta allenata da Gian Piero Gasperini.

I sardi, momentaneamente, hanno collezionato 2 punti nelle prime 4 giornate di Campionato.

Il Milan è reduce dal successo per 1-0 contro il Verona allenato da Marco Baroni.

Momentaneamente, i rossoneri sono 2° in classifica, con 12 punti conquistati in 5 giornate di Campionato.

Il Cagliari giocherà con il 3-5-2, con la coppia d’attacco formata da Luvumbo e Petagna.

Nel Milan giocherà Adli dal primo minuto. Dovrebbero tornare titolari Calabria e Theo Hernandez.

Come vedere Cagliari-Milan in Diretta TV e Streaming Live:

Data: 27 Settembre

27 Settembre Orario: 18.30

18.30 Canale tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4k e Sky Sport.

Streaming: Dazn, Now Tv

Sarà possibile vedere la partita tra il Cagliari di Claudio Ranieri e il Milan di Stefano Pioli, mercoledì 27 Settembre 2023, alle ore 18.30 su DAZN. Per poter guardare la partita Cagliari-Milan in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

C’è ache la possibilità di seguire la sfida tra rossoblù e rossoneri in diretta tv su Sky, precisamente sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4k e Sky Sport. Senza dimenticare la piattaforma streaming di Sky chiamata Now Tv e l’app denominata Sky Go.

Si potrà anche utilizzare il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn. Grazie ai canali Zona Dazn disponibili sul Decoder Sky Q si avrà la comodità di vedere Dazn direttamente sul satellite o digitale terrestre senza problemi di connessione a internet. I clienti Sky possono vedere i contenuti di Dazn anche direttamente dall’app presente sui disposititi Sky Q oltre che sul canale 214 Zona Dazn. In ogni caso è necessario essere abbonati a Dazn. La app si può trovare nella sezione apposita del decoder o utilizzando il comando vocale “apri Dazn”. Per il canale Zona Dazn è necessario pagare a Dazn un sovrapprezzo di 5 euro al mese, attivando l’opzione sul proprio account Dazn.

Dove ascoltare la radiocronaca Live di Cagliari-Milan:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Cagliari-Milan in diretta live sulle frequenze di Radio Uno Rai. E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobili, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Cagliari-Milan:

Claudio Ranieri schiererà il “suo” Cagliari con il classico 3-5-2. La cerniera difensiva sarà formata dal trio Hatzidiakos, Dossena, Obert. Zappa e Augello agiranno sugli esterni di centrocampo, mentre il tandem d’attacco sarà formato dalla coppia Luvumbo-Petagna.

Stefano Pioli schiererà il “suo” Milan con il 4-3-3. Calabria a Theo Hernandez dovrebbero tornare titolari dal primo minuto. Loftus-Cheek-Adli e Reijnders. Non si esclude, in attacco, un turno di riposo per Pulisic e Giroud, con Chukwueze e Okafor insieme al Leao.

Probabili formazioni Cagliari-Milan:

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic, Hatzidiakos, Dossena, Obert; Zappa, Nandez, Prati, Makoumbo, Augello; Luvumbo, Petagna.

MILAN (4-3-3): Sportiello; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Chukwueze, Okafor, Leao.

Precedenti e statistiche Cagliari-Milan:

Sono 88 i precedenti totali, tra Campionato e Coppa, tra Italia Cagliari e Milan. Si registrano 9 vittorie del Cagliari, 20 pareggi e 51 successi del Milan.

In Campionato, sono 41 i precedenti, in casa del Cagliari, tra rossoblù e rossoneri. Si registrano 6 vittorie del Cagliari, 17 pareggi e 18 successi del Milan.

L’ultima vittoria del Cagliari risale alla stagione 2016/17. Fu un 2-1 per i sardi, con le reti di Joao Pedro, Pisacane e Lapadula. L’ultimo pareggio risale alla stagione 2018/19, 1-1 con le reti di Joao Pedro e Higuain. L’ultimo successo del Milan risale alla stagione 2021/22, 0-1 firmato da Bennacer.