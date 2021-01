Cagliari-Milan Diretta TV- Streaming e Probabili formazioni (18-01-2021)

Altra partita fondamentale, sia per il Cagliari che per il Milan. Di Francesco e Pioli cercheranno di fare del loro meglio per conquistare altri punti chiave in ottima salvezza e lotta alla Champions League. Il tecnico rossonero dovrà fare i conti con positivi e infortunati.

Il Cagliari è reduce da 5 sconfitte consecutive e cercherà di fare punti domani contro i rossoneri. Di Francesco si affiderà alla miglior formazione possibile in questo momento.

Stefano Pioli farà ancora di necessità virtù, assenti i soliti indisponibili e a causa della positività di Theo Hernandez e Calhanoglu l’allenatore rossonero dovrà cercare di non farsi trovare impreparato.

Cagliari-Milan, 18° Giornata di Serie A

Ultime sulle formazioni di Cagliari-Milan:

4-3-2-1 per Eusebio Di Francesco, Nainggolan, Marin, Ounas a centrocampo, Joao Pedro, Sottil dietro l’unica punta che sarà Simeone. Assenti tra i sardi Faragò, Klavan, Rog, Carboni, Ciocci e Luvumbo, oltre allo squalificato Nandez.

Solito 4-2-3-1 per Stefano Pioli, Dalot a sinistra, Diaz al posto di Calhanoglu. Dovrebbe ritornare tra i convocati Saelemaekers. Sarà convocato pure il nuovo innesto a centrocampo Meitè. Assenti oltre agli infortunati e ai positivi lo squalificato Leao.

Probabili formazioni Cagliari-Milan:

CAGLIARI (4-3-2-1) Cragno; Zappa, Godin, Walukiewicz, Lykogiannis; Nainggolan, Marin, Ounas; Joao Pedro, Sottil; Simeone.

MILAN (4-2-3-1) G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Tonali, Kessié; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; Ibrahimovic.

Come vedere Cagliari-Milan in Diretta TV e Streaming Live:

La partita tra Cagliari e Milan, valida per la 18° giornata di Serie A, sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport HD e Sky Sport Serie A, canali 202 e 249 del satellite. C’è anche la possibilità del servizio Sky Go. Sarà possibile vedere la partita sia su personal computer e notebook, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure scaricando l’applicazione per sistemi iOS ed Android.

Si può vedere Milan-Parma, poi, in diretta streaming acquistando un pacchetto su Now Tv, il servizio live e on demand di ‘Sky‘, che permette di vedere, tra tutti gli eventi sportivi previsti, anche le partite della Serie A italiana.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Cagliari-Milan:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Cagliari Milan in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/radio/RAI-Radio-1-934-s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Cagliari-Milan:

Sono 38 i precedenti in casa del Cagliari e si registrano 5 successi dei rossoblu, 17 pareggi e 16 successi dei rossoneri. L’ultimo successo del Cagliari risale alla stagione 2016/17, fu un 2-1 con le reti di Joao Pedro, Pisacane e Lapadula. L’ultimo pareggio risale alla stagione 2018/19, 1-1 con le reti di Joao Pedro e Higuain. L’ultima vittoria rossonera risale alla scorsa stagione, 0-2 con le reti di Leao e Ibrahimovic.

