Cagliari-Milan, Dichiarazioni pre partita Pioli: “Dobbiamo raddoppiare le energie”.

Stefano Pioli, alla vigilia della partita contro il Cagliari, si è presentato ai microfoni per affrontare le tematiche della sfida di domani. Il tecnico rossonero non cerca alibi e nonostante le assenze vuole che i suoi ragazzi raddoppino le energie.

Il tecnico rossonero vuole concentrazione in vista della partita di domani e loda l’innesto di Meitè, per lui abbina qualità e quantità.

Sul mercato il tecnico rossonero dice che la società si sta facendo trovare pronta e si farà trovare pronta se ci sarà la possibilità di rinforzare la squadra.

Cagliari-Milan, 18° Giornata di Serie A

Pioli non cerca alibi o scusanti, il Covid c’è per tutti, quindi non è una scusante avere giocatori con il Covid o a causa degli impegni ravvicinati, calciatori infortunati.

La squadra dovrà essere brava a non farsi trovare impreparata e a sopperire con i calciatori disponibili alle assenze di chi non ci sarà.

