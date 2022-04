Cagliari-Juventus: dove vederla in TV-diretta Streaming, formazioni e orario 9-4-2022

Dove vedere Cagliari-Juventus trentaduesima giornata di Serie A 2021-2022 sabato 9 aprile 2022 ore 20.45. La partita Cagliari-Juventus sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming su DAZN, Sky Sport, Sky Go e Now Tv.

Archiviata la disfatta di domenica sera contro l’Inter di Simone Inzaghi, che ha interrotto la sua striscia di sedici risultati utili consecutivi (undici vittorie e cinque pareggi), la Juventus di Massimiliano Allegri, quarta in classifica con 59 punti, va a fare visita, all’Unipol Domus, in occasione della trentaduesima giornata di Serie A, al Cagliari di Walter Mazzarri che, quartultimo in graduatoria con 25 punti, ad appena più tre su Venezia e Genoa, arriva all’appuntamento coi bianconeri da una sconcertante serie di quattro sconfitte consecutive.

Cagliari-Juventus, trentaduesima giornata Serie A 9-4-2022.

I bianconeri, che partono nettamente favoriti, puntano ovviamente al successo per blindare il quarto dagli assalti della Roma, distante, ora come ora, appena cinque punti. I sardi, dal canto loro, desiderosi di allontanarsi dalla zona retrocessione, cercano la gioia di una vittoria interna che manca addirittura dal 2-1 al Bologna dello scorso 11 gennaio.

Come vedere Cagliari-Juventus in Diretta Tv e Streaming Live

Partita: Cagliari-Juventus

Competizione: Serie A

Data: sabato 9 aprile 2022

Orario: 20.45

Canali Tv: Sky Sport Uno (numero 202 del satellite), Sky Sport Calcio (numero 203 del satellite), Sky Sport (numero 251 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite)

Streaming: DAZN (app e sito), Sky Go, Now Tv

Cagliari-Juventus sarà visibile, a partire dalle 20.45 di sabato 9 aprile 2022, in Diretta Streaming su DAZN (scaricando l’app di DAZN sulle smart tv abilitate), Sky Go e Now Tv e in diretta tv su Sky Sport.

Il match tra sardi e piemontesi sarà visibile su Sky Sport, che detiene in co-esclusiva con DAZN i diritti di trasmissione di tre partite di Serie A (sabato 20:45, domenica 12:30, lunedì 20:45), ai canali Sky Sport Uno (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 203 del satellite), Sky Sport (numero 251 del satellite) e Sky Sport 4K (numero 213 del satellite).

La telecronaca DAZN sarà a cura di Edoardo Testoni con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Essendo trasmessa, come detto, anche su Sky Sport, la sfida tra gli uomini di Mazzarri e quelli di Allegri non sarà disponibile su DAZN Channel (canale 409 del Digitale Terrestre).

Altro metodo per assistere all’incontro dell’Unipol Domus è quindi il collegamento alla smart tv di un dispositivo come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Inoltre, come anticipato sopra, Cagliari-Juventus sarà visibile in diretta streaming su pc, smartphone e tablet mediante Now Tv, l’app Sky Go, l’app di DAZN oppure collegandosi al sito ufficiale della stessa piattaforma del Gruppo Perform.

Dove ascoltare la radiocronaca di Cagliari-Juventus

La radiocronaca di Cagliari-Juventus sarà disponibile, a partire dalle 20.45, sulle frequenze di Rai Radio Uno.

Probabili formazioni Cagliari-Juventus

Per quanto riguarda le formazioni, Mazzarri dovrebbe schierare i suoi con il classico 3-5-2 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Cragno in porta. Davanti a lui, Goldaniga, Lovato e Altare. Centrocampo a cinque con Deiola, Baselli, Dalbert, Zappa e Bellanova. In attacco, la coppia formata da João Pedro e Pereiro.

Allegri dovrebbe invece optare per un articolato 4-2-3-1. Szczesny quindi in porta con, a fargli da scudo, Danilo, De Ligt, Chiellini e Alex Sandro. A centrocampo spazio a Zakaria e Rabiot. Sulla trequarti, Cuadrado, Dybala e Morata. Davanti, l’unico perno offensivo, Vlahovic.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Deiola, Baselli, Dalbert, Zappa, Bellanova; João Pedro, Pereiro.

Allenatore: Walter Mazzarri.

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Morata; Vlahovic.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Cagliari e Juventus sono complessivamente 81 con un bilancio che parla di 11 vittorie dei rossoblù, 44 dei bianconeri e 26 pareggi. 61 i gol segnati dai sardi, 123 quelli messi a referto dai piemontesi.

L’ultimo precedente tra le due formazioni risale a Juventus-Cagliari 2-0 dello scorso 21 dicembre (Serie A 2021-2022). L’ultimo precedente alla Sardegna Arena (oggi Unipol Domus) risale, invece, a Cagliari-Juventus 1-3 del 14 marzo 2021 (Serie A 2020-2021). Gli isolani non battono la Vecchia Signora dal 2-0 interno del 29 luglio 2020 (Serie A 2019-2020). Per quanto riguarda i pareggi, infine, l’ultimo in casa del Casteddu è l’1-1 del 15 aprile 2006 (Serie A 2005-2006).