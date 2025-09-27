Cagliari – Inter Diretta Live e Streaming Serie A 5° Giornata

Dove vedere Cagliari – Inter in Diretta Tv e Streaming Live, 5° Giornata Serie A, Sabato 27 Settembre ore 20:45.

L’Inter a sorpresa si trova in classifica dietro al Cagliari che ha iniziato il campionato nel migliore dei modi. I nerazzurri vogliono dare continuità al successo ottenuto contro il Sassuolo, storica bestia nera, e puntano a centrare la seconda vittoria consecutiva in campionato.

Dall’altra parte, il Cagliari arriva all’appuntamento in uno stato di forma eccellente: i rossoblù hanno infatti collezionato tre successi di fila, rilanciando le proprie ambizioni in classifica e alimentando l’entusiasmo del pubblico della Domus Arena.

La sfida tra le due squadre si preannuncia quindi equilibrata e ricca di spunti, con l’Inter chiamata a confermare i progressi visti nell’ultimo turno e i sardi determinati a proseguire il loro momento magico.

Formazioni Ufficiali di Cagliari – Inter:

CAGLIARI (3-5-2): 1 Caprile; 32 Zé Pedro, 26 Mina, 6 Luperto; 2 Palestra, 8 Adopo, 14 Deiola, 90 Folorunsho, 33 Obert; 94 S. Esposito, 19 Belotti. A disposizione: 24 Ciocci, 34 Sarno, 3 Idrissi, 4 Mazzitelli, 9 Kılıçsoy, 10 Gaetano, 15 Rodríguez, 16 Prati, 17 Felici, 18 Di Pardo, 20 Rog, 21 Cavuoti, 27 Liteta, 29 Borrelli, 30 Pavoletti. Allenatore: Fabio Pisacane.

INTER (3-5-2): 13 J.Martinez; 25 Akanji, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 2 Dumfries, 7 Zielinski, 8 Sucic, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 31 Bisseck, 32 Dimarco, 36 Darmian, 42 Palacios, 94 P. Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Piccinini

Dove vedere Cagliari – Inter in Diretta TV e Streaming

Il match Cagliari – Inter di Sabato 27 Settembre alle 20:45 sarà trasmesso in Diretta Tv e Streaming sia su DAZN che su Sky, offrendo diverse soluzioni per i tifosi.

Diretta TV: DAZN tramite app su smart TV Sky Sport Uno (canale 201) Sky Sport Calcio (canale 202) Sky Sport 4K (canale 213) Zona DAZN (canale 214 Sky)

Diretta streaming: App DAZN su smartphone, tablet, console, PC e smart TV NOW per gli abbonati Sky Sky Go per chi ha un abbonamento Sky attivo



Cagliari – Inter sarà trasmessa in Diretta Tv in co-esclusiva sia su DAZN che su Sky, che manda in diretta tre partite per giornata. Su Sky il match sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (202), Sky Sport Uno e Sky Sport 4K (213).

La telecronaca di Cagliari – Inter su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo e Dario Marcolin.

La telecronaca su Sky invece sarà a cura di Federico Zancan e Luca Marchegiani.

E’ possibile vedere Cagliari – Inter in Diretta Streaming Live oltre che sull’app DAZN anche su Sky Go (per gli abbonati a Sky Sport) e NOW (in pay per view).

Come arriva l’Inter:

Inter, dopo la vittoria in Champions e il successo sul Sassuolo ora serve continuità contro il Cagliari

Dopo l’ottimo avvio in Champions League, con i tre punti conquistati sul campo dell’Ajax nella prima giornata, l’Inter ha iniziato a rialzare la testa anche in campionato. La squadra di Cristian Chivu, reduce da un inizio altalenante in Serie A, ha infatti ritrovato il successo nell’ultimo turno contro il Sassuolo a San Siro.

Dopo il roboante 5-0 rifilato al Torino nella gara inaugurale, i nerazzurri avevano subito una sorprendente sconfitta interna con l’Udinese, a cui si è aggiunta la beffa nel Derby d’Italia contro la Juventus, perso 4-3 al termine di un match spettacolare. La pressione era dunque alta nella sfida contro i neroverdi, da sempre avversari ostici per l’Inter: il gol di Federico Dimarco nel primo tempo e l’autorete nel finale sembravano aver messo in ghiaccio la partita, ma la reazione del Sassuolo ha tenuto tutti col fiato sospeso fino all’ultimo, con Berardi vicino al clamoroso pari.

Adesso i nerazzurri tornano in trasferta con l’obiettivo di sfatare un tabù che li accompagna da mesi: nelle ultime dieci partite di Serie A lontano dal Meazza, infatti, hanno raccolto appena tre vittorie. Per non perdere ulteriore terreno da un Napoli partito a punteggio pieno, il match in Sardegna assume un’importanza fondamentale.

Le statistiche recenti sorridono all’Inter: nelle ultime cinque trasferte contro il Cagliari, i nerazzurri hanno sempre vinto. Tuttavia, con l’arrivo di Chivu al posto di Inzaghi, molto è cambiato e servirà la massima concentrazione per confermare la crescita e mantenere alta la corsa nelle zone nobili della classifica.

Come arriva il Cagliari:

Cagliari in grande forma: tre vittorie di fila e ora la sfida all’Inter

Il bilancio degli ultimi confronti diretti non sorride al Cagliari, che ha perso 12 delle ultime 15 sfide di Serie A contro l’Inter e non batte i nerazzurri in campionato dal 2019. Eppure, i rossoblù arrivano a questo appuntamento con entusiasmo e fiducia, grazie a un avvio brillante sotto la guida di Fabio Pisacane.

La squadra sarda ha infatti centrato due successi consecutivi in campionato, battendo dirette concorrenti per la salvezza come Parma e Lecce, prima di superare agevolmente anche il turno di Coppa Italia. Martedì sera, alla Domus, è arrivato un convincente 4-1 sul Frosinone, risultato che ha proiettato il Cagliari agli ottavi di finale, dove affronterà il Napoli a dicembre.

I numeri raccontano un avvio di stagione incoraggiante: con sette punti conquistati, i rossoblù possono addirittura guardare dall’alto in classifica l’Inter, un dato impensabile fino a poche settimane fa. A rendere ancora più positivo il momento c’è la ritrovata vena offensiva, con Andrea Belotti subito protagonista grazie alla doppietta nell’ultimo turno di campionato e con quattro marcatori diversi andati in rete in coppa.

Per il Cagliari si tratta della possibilità concreta di eguagliare un traguardo che manca da oltre quattro anni: ottenere tre vittorie consecutive in Serie A. La sfida con l’Inter rappresenta quindi non solo un banco di prova di altissimo livello, ma anche un’occasione per confermare la crescita e dare ulteriore slancio al progetto tecnico di Pisacane.

Pronostico Cagliari-Inter: nerazzurri favoriti

Il Cagliari ha perso soltanto una delle prime sei gare stagionali, e per di più contro i campioni d’Italia del Napoli, capitolando solo nel finale. Un dato che testimonia la solidità della squadra di Fabio Pisacane, pronta a mettere in difficoltà chiunque davanti al pubblico della Domus.

Dall’altra parte, l’Inter ha iniziato a mostrare segnali incoraggianti: i nuovi acquisti stanno iniziando a integrarsi e il lavoro di Cristian Chivu sembra dare i primi frutti. Nonostante le insidie della trasferta, i nerazzurri partono con i favori del pronostico, potendo contare su un organico più profondo e di maggiore qualità.

Il nostro pronostico per Cagliari-Inter è 2 fisso, con risultato esatto 1-2: ci aspettiamo un match combattuto, ma alla lunga la superiorità tecnica e la maggiore esperienza dell’Inter dovrebbero prevalere.

I migliori bookmaker