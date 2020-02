Cagliari, incubo Pavoletti: stagione finita

Con un comunicato ufficiale, il Cagliari ha annunciato che Pavoletti ha subito una nuova lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Il calvario di Leonardo Pavoletti continua e la sua stagione può già dirsi conclusa. Come comunicato dal Cagliari sul proprio sito ufficiale, l’attaccante classe 1988 si è rotto nuovamente il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Pavoletti era già stato operato ad inizio stagione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, ma oggi lo stesso ha fatto di nuovo crack. Una brutta botta per il giocatore e soprattutto per il Cagliarii che non vedeva l’ora di riaverlo a disposizione.

L’attaccante ha giocato solo due partite quest’anno contro Brescia in campionato e contro il Chievo in Coppa Italia, per il resto è sempre stato fermo ai box. Il rientro era ormai vicino ed invece è arrivata l’ennesima mazzata per Pavoletti che dovrà già pensare al prossimo anno.

Un vero e proprio incubo per l’attaccante che vorrebbe tanto aiutare i compagni in questo momento di difficoltà e che, invece, si ritrova ad alzare bandiera bianca. Sui social ci sono state tante dimostrazioni di affetto per Pavoletti e l’Inter ha scritto anche un tweet di vicinanza al giocatore:

Forza Leo @Pavoletti, con la tua grinta tornerai presto in campo: ti aspettiamo! 💪 https://t.co/ryecqXaUlI — Inter (@Inter) February 10, 2020

L’assenza di un giocatore come lui non è solo una brutta notizia per il Cagliari, ma per tutta la Serie A che perde un attaccante di grande valore. L’augurio che tutti noi facciamo a Pavoletti è di poterlo rivedere al più presto in campo, pronto a stupirci con i suoi grandi gol.

©RIPRODUZIONE RISERVATA