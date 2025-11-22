Cagliari – Genoa LIVE Diretta Streaming e Tv Serie A 12° Giornata

Dove vedere Cagliari – Genoa in Diretta Tv e Streaming Live, 12° Giornata Serie A, Sabato 22 Novembre ore 15:00.

Il Genoa vede una concreta opportunità per abbandonare la zona retrocessione in Serie A nel prossimo turno di campionato. La sfida contro il Cagliari, valida per la 12ª giornata, potrebbe risultare decisiva: con una vittoria all’Unipol Domus, e con risultati favorevoli dagli altri campi, i rossoblù potrebbero finalmente uscire dal terzultimo posto.

La squadra allenata da Daniele De Rossi vola in Sardegna con un doppio obiettivo: conquistare tre punti fondamentali per la classifica e interrompere un tabù che dura da anni. Il Genoa, infatti, non vince in casa del Cagliari dal 2021, e nelle ultime tre trasferte tra Serie A e Serie B non è mai riuscito a battere i sardi. Uno stimolo in più per una squadra che cerca continuità, fiducia e un segnale importante nella corsa salvezza.

La sfida di sabato assume quindi un valore strategico, sia per il morale del gruppo sia per la classifica: il Genoa vuole cambiare passo e riaprire il proprio campionato lontano dal proprio pubblico, su un campo storicamente ostico come quello del Cagliari.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa,Luperto, Mina; Palestra, Prati, Deiola, Folorunsho, Felici; Esposito, Borrelli. Allenatore: Pisacane.

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Thorsby, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.

Dove vedere Cagliari – Genoa in Diretta TV e streaming:

Diretta TV: DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky)

La sfida Cagliari – Genoa di Sabato 22 Novembre 15:00 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

La telecronaca di Cagliari – Genoa su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Come arriva il Cagliari:

Il Cagliari si prepara ad ospitare il Genoa con l’obiettivo di allontanarsi dalla zona calda della classifica e scongiurare il rischio di essere risucchiato nella lotta salvezza. I Sardi, guidati da Fabio Pisacane, hanno appena tre punti di vantaggio sugli ospiti e iniziano a guardarsi con preoccupazione alle spalle, complice una serie di risultati negativi che ha rallentato la loro corsa in Serie A 2025-26.

Dopo un settembre positivo, con tre vittorie complessive (due in campionato e una in Coppa Italia), il Cagliari non è più riuscito a trovare il successo: sette gare consecutive senza vittorie in Serie A, di cui quattro sconfitte, hanno fatto suonare un campanello d’allarme. Preoccupano soprattutto i risultati ottenuti in Sardegna, dove gli Isolani hanno incassato tre ko di fila contro Inter (2-0), Bologna (2-0) e Sassuolo (2-1).

Un’eventuale quarta sconfitta casalinga consecutiva metterebbe la squadra in una situazione critica, rendendo ancora più concreto il rischio di scivolare nei bassifondi della classifica. Anche per questo, la sfida contro il Genoa assume un peso fondamentale, non solo in termini di punti, ma anche dal punto di vista mentale.

Resta da capire quanto tradizione e precedenti recenti possano influenzare il match: il Cagliari, infatti, non perde in casa contro il Genoa da quattro anni, e punta a mantenere questa imbattibilità, aggrappandosi al fattore campo per ritrovare fiducia e invertire la rotta.

Un confronto delicatissimo, con punti pesanti in palio e un duello diretto che potrebbe cambiare gli equilibri nella corsa salvezza.

Come arriva il Genoa:

Anche se la stagione è ancora nelle sue fasi iniziali, il Genoa sembrava già in grande difficoltà dopo le prime nove giornate, complice un avvio senza vittorie e una crisi di risultati che ha portato all’esonero di Patrick Vieira. L’arrivo di Daniele De Rossi ha però cambiato il volto del Grifone, che da allora è rimasto imbattuto, grazie al successo per 2-1 contro il Sassuolo e al pareggio spettacolare per 2-2 con la Fiorentina.

Nonostante la squadra non abbia ancora mantenuto la porta inviolata con il nuovo allenatore, il dato più significativo riguarda l’attacco: il Genoa ha segnato due gol in entrambe le ultime due partite, raddoppiando il bottino realizzato tra la prima e la nona giornata. Un segnale evidente di svolta offensiva, frutto di un atteggiamento più propositivo e di una manovra d’attacco finalmente efficace.

Mantenere questo ritmo potrebbe essere fondamentale in vista del delicatissimo match contro il Cagliari, valido per il 12° turno di Serie A. Con soli due gol, infatti, il Genoa potrebbe avere la chance concreta di uscire dalla zona retrocessione, considerando che il Parma, attualmente 17° in classifica, dista soltanto un punto. In caso di vittoria in Sardegna, e con risultati favorevoli dagli altri campi, i rossoblù potrebbero addirittura salire fino al 15° posto, un salto importante in chiave salvezza prima della sosta di novembre.

Vincere però non sarà semplice: l’Unipol Domus è un terreno tradizionalmente ostico per il Genoa, che non conquista i tre punti in Sardegna dal settembre 2021, quando si impose per 3-2. Da allora, tra Serie A e Serie B, sono arrivati solo pareggi o sconfitte. De Rossi è chiamato dunque a rompere un tabù lungo quattro anni e a confermare la rinascita di una squadra che ora crede davvero nella rimonta.

Il match contro il Cagliari rappresenta uno snodo cruciale: continuità, punti e fiducia per un Genoa rigenerato e pronto a risalire la classifica.

Pronostico Cagliari – Genoa:

Negli ultimi confronti tra Cagliari e Genoa, l’equilibrio è stato spesso protagonista: quattro delle ultime sei sfide tra Serie A e Serie B si sono concluse in pareggio, segno di un confronto sempre molto bilanciato. Anche questa volta lo scenario sembra simile, con entrambe le squadre che arrivano al match con tendenze opposte ma complementari:

il Genoa è in crescita e potrebbe allungare la sua striscia positiva a tre risultati utili consecutivi, mentre il Cagliari rischia di allungare la sua serie senza vittorie a otto partite.

Considerando il momento delle due squadre, la solidità ritrovata dal Genoa e le difficoltà recenti del Cagliari soprattutto in casa, ma anche la pressione di una sfida salvezza diretta, un pareggio sembra l’esito più probabile.

Una gara combattuta, intensa, ma con punteggio finale che potrebbe fermarsi sull’1-1.

