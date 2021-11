Cagliari-Atalanta: dove vederla in TV-diretta Streaming, formazioni e orario 6-11-2021

Dove vedere Cagliari-Atalanta, match valido per la 12° giornata di Serie A. La partita si giocherà sabato 6 novembre alle 20:45 alla Sardegna Arena. Cagliari – Atalanta sarà visibile in diretta Streaming su DAZN. Inoltre, per visionare il match, sarà possibile il collegamento alla Smart tv di un dispositivo come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Nell’anticipo della dodicesima giornata di Serie A, il Cagliari di Walter Mazzarri ospiterà l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Fermo all’ultimo posto, il Cagliari non riesce più a vincere. Dal successo interno per 3-1 contro la Sampdoria, i sardi non si sono più ripresi. Dopo sono arrivate tre sconfitte consecutive contro Fiorentina, Roma e l’ultima, nella scorsa giornata, contro il Bologna. Per l’Atalanta, invece, un 2-2 acciuffato in extremis contro la Lazio.

Gli orobici erano in svantaggio per 2-1 ma, allo scadere dei minuti di recupero, De Roon riesce a trovare il gol per il definitivo pareggio. La Dea, attualmente, occupa il quinto posto ed è a pari punti con la Roma e sogna di ritrovare un posto in Champions League.

Dove vedere Cagliari-Atalanta in diretta TV e streaming

Partita : Cagliari-Atalanta

: Cagliari-Atalanta Data : 6 novembre 2021

: 6 novembre 2021 Orario : 20.45

: 20.45 Canale tv : DAZN Channel (canale 409 del digitale terrestre)

: DAZN Channel (canale 409 del digitale terrestre) Streaming: DAZN

Cagliari Atalanta, match della 12° giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Inoltre, sarà possibile vedere il match anche su DAZN Channel (canale 409 del digitale terrestre).

Cagliari – Atalanta sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Cagliari – Atalanta in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

La telecronaca di Cagliari Atalanta è a cura di Dario Mastroianni affiancato da Marco Parolo al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Dove ascoltare Cagliari-Atalanta in radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Cagliari-Atalanta in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Per il Cagliari 4-4-2. Cragno a porta mentre per la difesa, dopo l’espulsione di Caceres contro il Bologna, dovrebbero esserci Godin e Carboni come centrali mentre sulle fasce Zappa e Lykogiannis. A centrocampo, Mazzarri si affida a Nandez, Marin assieme a Strootman e Deiola. In attacco Pavoletti e Joao Pedro.

L’Atalanta risponde con un 3-4-2-1. A difendere i pali ci sarà Musso mentre a difesa Lovato, Palomino e Demiral. Per il centrocampo possibile lo schieramento di Zappacosta, Freuler affianco a de Roon e Maehle. Per il reparto offensivo, Gasperini non rinuncia a Pašalić e Iličić dietro l’unica punta Zapata.

Cagliari (4-4-2): Cragno; Zappa, Godin, Carboni, Lykogiannis; Nandez, Marin, Strootman, Deiola; Pavoletti, Joao Pedro.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Lovato, Palomino, Demiral; Zappacosta, Freuler, de Roon, Maehle; Pasalic, Ilicic; Zapata.

Precedenti e statistiche

Nello scorso campionato l’incontro alla Dacia Arena tra le due squadre è terminato 1-0 per gli orobici grazie ad un gol di Luis Muriel nel finale. A Bergamo, invece, è terminata 3-1 sempre per l’Atalanta con le reti di Miranchuk, Muriel e Sutalo mentre per i sardi quella di Sottil.

