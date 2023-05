Bundesliga risultati, marcatori e classifica della 33ª giornata 19-20-21/5/2023

Bundesliga, risultati, marcatori e classifica finale della trentatreesima giornata di campionato.

Ad una giornata dalla fine, in Bundesliga continua ad essere tutto relativamente aperto nelle zone alte. L’anticipo del venerdì si è aperto con un match per l’Europa: il Friburgo che sogna la Champions League ed il Wolfsburg che può ambire solo alla Conference. A vincere sono stati i Brasiliani di Brisgovia che con un 2-0 superano i Lupi e si riprendono dopo due sconfitte consecutive.

Brutto crollo dell’Union Berlino che perde in casa dell’Hoffenheim. I capitolini sono stati travolti dalla potenza di Bebou e Kramaric, autore di una doppietta. Inutile il 2-1 di Doekhi che ha ridotto lo svantaggio a pochi minuti dall’intervallo. Il gol di Laidouni nel recupero sembra riaccendere le speranze degli ospiti ma poi arriva la rete di Dabbur che spazza via ogni sogno. Adesso l’Union si trova a pari punti proprio con il Friburgo contro cui nello scorso turno aveva stravinto 4-2.

Davvero delicata la situazione per l’Hertha Berlino che viene beffata all’ultimo minuto dal Bochum con un 1-1 finale. La situazione si fa molto complessa e la retrocessione è sempre più vicina. Si tratta del primo verdetto di questa stagione. Stesso risultato, ma senza alcun tipo di problema, nella sfida tra Werder Brema e Colonia, ormai già salve da tempo.

Tanti gol nella sfida tra Schalke ed Eintracht. Finisce con un 2-2 con i padroni di casa che vanno in vantaggio al primo minuto ma poi le Aquile rimontano e vanno anche in vantaggio. All’85, però, Polter fa guadagnare un punto preziosissimo per lo Schalke che ora si trova in zona playout.

Si accende improvvisamente la lotta per il titolo. Il Bayern Monaco perde in casa contro il Lipsia per 3-1. Questa sconfitta potrebbe davvero far rischiare la vittoria del titolo da parte dei bavaresi che erano andati in vantaggio con Gnabry. La squadra della Red Bull fa tutto nel secondo tempo: Laimer segna il pari mentre Nkunku e Szoboszlai, entrambi su rigore, segnano il gol vittoria.

Successo importante per lo Stoccarda che vince 4-1 a Magonza. Questo permette di fare un balzo agli Svevi che volano via dalla zona rossa e scavalcano Bochum e Schalke. ll Borussia Dortmund deve assolutamente vincere per poter sperare nella vittoria del titolo. Con il 3-0 in campo dell’Augusta, il BVB supera il Bayer Monaco ed il campionato si deciderà nella prossima giornata.

Bundesliga, risultati della trentatreesima giornata

Venerdì 19 maggio

Friburgo-Wolfsburg 2-0 71′ Gunter, 75′ Pertersen

Sabato 20 maggio

Werder Brema-Colonia 1-1 36′ Tigges (C), 73′ Schmid (W)

Hertha-Bochum 1-1 63′ Tousart (H), 90+4′ Schlotterbeck (B)

Schalke-Eintracht 2-2 1′ Terodde (S), 21′ Kamada (E), 59′ Tuta (E), 85′ Polter (S)

Hoffenheim-Union Berlino 4-2 22′ Bebou (H), 36′, 90′ Kramaric (H), 45+4′ Doekhi (U), 90+5′ Laidouni (U), 90+9′ Dabbur (H)

Bayern Monaco-Lipsia 1-3 25′ Gnabry (B), 65′ Laimer (L), 76′ Nkunku (L), 86′ Szoboszlai (L)

Domenica 21 maggio

Magonza-Stoccarda 1-3 23′ Ingvartsen (M), 41′ Endo (S), 64′ Guirassy (S), 78′ Fuhrich (S), 90+1′ Coulibaly (S)

Augusta-Borussia Dortmund 59′, 84′ Haller, 90+3′ Brandt

Bayer Leverkusen-Borussia Mönchengladbach 15′ Adli (L), 20′ Demirbay (L), 58′ Hoffmann (M), 90′ Stindl (M)

Bundesliga, classifica finale

1. Borussia Dortmund 70

2. Bayern Monaco 68

3. Lipsia 63

4. Union Berlino 59

5. Friburgo 59

6. Bayer Leverkusen 50

7. Wolfsburg 49

8. Eintracht Francoforte 47

9. Magonza 45

10. Colonia 42

11. Borussia Mönchengladbach 40

12. Werder Brema 36

13. Hoffenheim 35

14. Augusta 34

15. Stoccarda 32

16. Bochum 32

17. Schalke 31

18. Hertha Berlino 26