Bundesliga risultati, marcatori e classifica della 31ª giornata 5-6-7/5/2023

Bundesliga, risultati, marcatori e classifica finale della trentunesima giornata di campionato.

La trentunesima giornata di Bundesliga si è aperta col successo del Colonia contro il Bayer Leverkusen per 2-1. I futuri avversari in Europa League della Roma subiscono l’undicesima sconfitta della stagione ed è a rischio proprio la qualificazione alla prossima edizione. Non molla, invece, lo Schalke che vince in all’ultimissimo minuto per 3-2 su rigore di Bulter contro il Magonza. C’è ancora qualche speranza per la salvezza.

Sempre in zona retrocessione vince l’Hertha contro contro lo Stoccarda. La squadra di Berlino, però, rimane sempre inchiodata all’ultimo posto. Successo che potrebbe dare il giusto morale in vista della salvezza. Si allontana dalla zona rossa l’Hoffenheim che trionfa per 3-1 sull’Eintracht sempre più in crisi. Gli Azzurri segnano tre reti nel primo tempo, a nulla vale la rete di Gotze per le Aquile.

Non vince da due mesi il Bochum che ottiene un’altra sconfitta contro il Borussia Mönchengladbach e rimane al penultimo posto. I biancoazzurri si confermano la peggior difesa della Liga con ben sessantanove reti subite. Nella zona alta, caduta ad Augusta dell’Union Blerlino che rimane comunque al quarto posto.

Perde anche il Friburgo in casa con il Lipsia che guadagna i tre punti con la rete di Kampl e balza in terza posizione. Nel posticipo il Bayern Monaco è ospite a Brema contro il Werder, per cercare di mantenere il primo posto. I bavaresi non falliscono e vincono per 2-1 contro i padroni di casa. Il Borussia Dortmund deve assolutamente vincere se vuole continuare a sperare nel titolo.

Il BVB passeggia letteralmente contro il Wolfsburg per 5-0 con una doppietta di Adeyami, che sbaglia anche un rigore, Haller, Malen e doppietta anche per Bellingham che è in orbita Real Madrid. La lotta col Bayern resta ancora aperta.

Bundesliga, risultati della trentunesima giornata

Venerdì 5 maggio

Bayer Leverkusen-Colonia 1-2 14′, 36′ Selke (C), 28′ Adli (B)

Magonza-Schalke 2-3 26′, 90+12′ Bulter (S), 53′ Barreiro (M), 60′ Krauss (S), 70′ Martin (M)

Sabato 6 maggio

Hertha Berlino-Stoccarda 2-1 29′ Kempf (H), 38′ Guirassy (S), 45+2′ Niederlechner (H)

Hoffenheim-Eintract 3-1 8′ Baumgartner (H), 41′ Kramaric (H), 45+3′ Bebou (H), 54′ Gotze (E)

Borussia Mönchengladbach-Bochum 2-0 35′ Hofmann, 90+1′ Stindl

Augusta-Union Berlino 1-0 53′ Beljo

Friburgo-Lipsia 0-1 73′ Kampl

Brema-Bayern 1-2 62′ Gnabry (B), 73′ Sane (B), 87′ Schmidt (W)

Domenica 7 maggio

Borussia Dortmund-Wolfsburg 6-0 14′, 59′ Adeyemi, 28′ Haller, 37′ Malen, 54′ , 86′ Bellingham

Bundesliga, classifica finale

1. Bayern Monaco 65

2. Borussia Dortmund 64

3. Lipsia 57

4. Union Berlino 56

5. Friburgo 56

6. Bayer Leverkusen 48

7. Wolfsburg 46

8. Magonza 45

9. Eintracht Francoforte 43

10. Borussia Mönchengladbach 39

11. Colonia 38

12. Werder Brema 35

13. Augusta 34

14. Hoffenheim 32

15. Schalke 30

16. Stoccarda 28

17. Bochum 28

18. Hertha Berlino 25