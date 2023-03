Bundesliga risultati, marcatori e classifica della 25ª giornata 17-18/3/2023

Bundesliga, risultati, marcatori e classifica finale della venticinquesima giornata di campionato.

La venticinquesima giornata di Bundesliga si è aperto con l’anticipo pieno di gol tra Borussia Mönchengladbach e Werder Brema. Momento difficile per entrambe le squadre che sono appaiate a 31 punti e con la salvezza che tutto sommato potrebbe considerarsi già matematicamente raggiunta, quando mancano diverse giornate alla fine.

Grande rinascita per il Bochum che realizza la seconda vittoria consecutiva. Questa volta vince per 1-0 contro un Lipsia che era già stato colpito dal 7-0 in Champions League contro il Manchester City. I Biancoazzurri vedono finalmente la luce dopo una serie numerosa di sconfitte consecutive. Vittoria di misura per il Wolfsburg sul campo dello Stoccarda.

Il sabato calcistico si è concluso con la sfida tra Borussia Dortmund e Colonia. Anche in questa partita tantissime reti, ben sette, tra le due squadre. Il BVB strapazza la squadra ospite e ne fa già quattro nel primo tempo con quattro marcatori diversi. Nella ripresa continua l’opera con altre due reti. I Gialloneri sono sempre più l’anti-Bayern.

I bavaresi devono rispondere nel match contro il Bayer Leverkusen. La squadra di Julian Nagelsmann cade in case delle Aspirine dopo aver segnato il gol del vantaggio. Il Bayern perde il primato e si vede scavalcare dal Borussia Dortmund. Tutto si deciderà nella prossima sfida proprio tra le due squadre.

Vince l’Union Berlino per 2-0 contro l’Eintracht di Francoforte, altri tre punti importanti per riuscire a sognare la Champions League. Stesso obbiettivo anche per il Friburgo che però viene agguantato all’ultimo dal Magonza. La partita termina 1-1.

Bundesliga, risultati della venticinquesima giornata

Venerdì 17 marzo

Borussia Mönchengladbach- Werder Brema 2-2 48′ Thuram (B), 65′ , 89′ Ducksch (W), 73′ Neuhaus (B)

Sabato 18 marzo

Stoccarda-Wolfsburg 0-1 56′ Marmoush

Augusta-Schalke 1-1 51′ Maier (A), 90+3′ Bulter (S)

Bochum-Lipsia 1-0 48′ Masovic

Hoffenheim-Hertha Berlino 3-1 23′, 37′ Kramaric (Ho), 51′ Bebou (Ho), 90+2′ Jovetic (He)

Borussia Dortmund-Colonia 6-1 15′ Guerreiro (B), 17′, 69′ Haller (B), 32′, 70′ Reus (B), 36′ Malen (B), 42′ Selke (C)

Domenica 19 marzo

Union Berlino-Eintracht 2-0 53′ Khedira, 75′ Behrens

Bayer Leverkusen-Bayern Monaco 2-1 22′ Kimmich (B), 55′, 73′ Palacios

Magonza-Friburgo 1-1 55′ Doan (F), 90+6′ Onisiwo (M)

Bundesliga, la classifica finale

1. Borussia Dortmund 53

2. Bayern Monaco 52

3. Union Berlino 48

4. Friburgo 46

5. Lipsia 45

6. Eintracht Francoforte 40

7. Magonza 37

8. Wolfsburg 38

9. Bayer Leverkusen 37

10. Borussia Mönchengladbach 31

11. Werder Brema 31

12. Augusta 28

13. Colonia 27

14. Bochum 25

15. Hoffenheim 22

16. Hertha Berlino 21

17. Schalke 21

18. Stoccarda 20