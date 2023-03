Bundesliga risultati, marcatori e classifica della 23ª giornata 3-4-5/3/2023

Bundesliga, risultati, marcatori e classifica finale della ventitreesima giornata di campionato.

Mancano solo undici giornate alla fine del campionato tedesco. Tutto è ancora aperto in termine di vittoria del titolo. La ventitreesima giornata è iniziata venerdì con una sfida di tutto rispetto che vede il Borussia Dortmund giocare contro il Lipsia. Il BVB risolve tutto nel primo tempo e riesce a chiudere la pratica contro la squadra della Red Bull, piazzandosi al secondo posto.

Tutte le altre squadre erano chiamate a dover vincere, tra queste il Bayern Monaco che era ospite dello Stoccarda. De Ligt e Choupo-Moting regalano il successo ai bavaresi con i padroni di casa che hanno cercato di riaprirla quando ormai troppo tardi. Con questo successo, gli uomini di Julian Nagelsmann mantengono il primo posto.

Non riesce più a vincere, e a segnare, l’Union Berlino. Dopo la sconfitta pesante proprio contro il Bayern, arriva il secondo 0-0 contro il Colonia dopo quello con lo Schalke. Terzo risultato senza aver messo a segno neanche una rete. La squadra della capitale non ha mai avuto il mordente giusto per cercare di insediare il Bayern. Stesso risultato anche per il Friburgo in casa del Borrusia Mönchengladbach.

Si riapre tutto anche in termine di salvezza. Vede la luce lo Schalke che realizza la sua seconda vittoria consecutiva contro il Bochum. Le due squadre, assieme a Stoccarda ed Hoffenheim, sono tutte e quattro a pari punti. La lotta per rimanere in Bundesliga si accende improvvisamente.

Vittoria larga per 4-1 del Bayer Leverkusen contro un Hertha Berlino sempre più in difficoltà. Pareggio ricco di reti quello tra Wolfsburg e Eintracht di Francoforte. Finisce 2-2 al termine di quattro reti, tutte nel primo tempo. Un pareggio che, però, non sposta di molto gli equilibri delle due squadre con i Lupi che si mantengono ottavi e le Aquile al sesto posto.

Bundesliga, risultati della ventitreesima giornata

Venerdì 3 marzo

Borrusia Dortmund-Lipsia 2-1 21 (B), 39′ Can (B), 74′ Forsberg (L)

Sabato 4 marzo

Augusta-Brema 2-1 6′ Beljo (A), 16′ Stage (B), 46′ Maier (A)

Bochum-Schalke 0-2 aut. 45′ Riemann, 79 Bulter

Borrusia Mönchengladbach-Friburgo 0-0

Magonza-Hoffenheim 1-0 33′ Barreiro

Union Berlino-Colonia 0-0

Stoccarda-Bayern Monaco 1-2 39′ de Ligt (B), 62′ Choupo-Moting (B), 88′ Perea (S)

Domenica 5 marzo

Bayer Leverkusen-Hertha Berlino 4-1 12′ Azmoun (B), 21′ Frimpong (B), 61′ Diaby (B), 67′ Lukebakio (H), 73′ Adli (B)

Wolfsburg-Eintracht Francoforte 2-2 10′ Marmoush (W), 22′ Kolo Muani (E), 26′ Ndicka (E), 43′ Gerhardt (W)

Bundesliga, classifica finale

1. Bayern Monaco 49

2. Borussia Dortmund 49

3. Union Berlino 44

4. Lipsia 42

5. Friburgo 42

6. Eintracht Francoforte 39

7. Magonza 35

8. Wolfsburg 34

9. Bayer Leverkusen 31

10. Borussia Mönchengladbach 30

11. Werder Brema 30

12. Colonia 27

13. Augusta 27

14. Hertha Berlino 20

15. Stoccarda 19

16. Hoffenheim 19

17. Bochum 19

18. Schalke 19