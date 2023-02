Bundesliga risultati, marcatori e classifica della 22ª giornata 24-25-26/2/2023

Bundesliga, risultati, marcatori e classifica finale della ventiduesima giornata di campionato.

Il sabato della ventiduesima giornata della Bundesliga ha visto il successo dello Schalke 04 contro lo Stoccarda. La squadra fanalino di coda ritorna alla vittoria, dopo uno score davvero poco entusiasmante fatto di quattro pareggi consecutivi e con una vittoria che mancava addirittura da novembre dello scorso anno. Adesso la quadra di Gelsenkirchen può sperare ancora nella salvezza.

Continua il momento magico del Mainz che, dopo la vittoria contro il Bayer Leverkusen, ne rifila ben 4 al Borussia Mönchengladbach. Terza vittoria consecutiva e si comincia a sperare nella qualificazione in Conference League che dista solamente cinque punti. Aria di big match quello tra Lipsia e Eintracht di Fraoncoforte.

Dopo la sconfitta in Champions contro il Napoli, le Aquile perdono anche contro la squadra della Red Bull per 2-1 e resta ancora tutto aperto per la qualificazione in Champions League e soprattutto per il campionato. Proprio per questo che alla festa partecipa anche il Borussia Dortmund a cui basta il gol di Brandt contro l’Hoffenheim per avvicinarsi al Bayern Monaco.

Ma l’attesa era tutto per quello che nessuno si aspettava come match chiave per il campionato, tra Bayern e Union Berlino. I bavaresi risolvono la pratica già nel primo tempo e rifilano tre reti alla squadra della capitale.

Bundesliga, risultati della ventiduesima giornata di campionato

Venerdì 24 febbraio

Magonza-Borussia Mönchengladbach 4-0 25′ Lee Jae-Sung, 49′ Ingvartsen, 72′ Ajorque, 90+3′ Weiper Nelson

Sabato 25 febbraio

Werder Brema – Bochum 3-0 29′ Fullkrug, 43′ Schmidt, 59′ Ducksch

Colonia – Wolfsburg 0-2 4′ Gerhardt, 69′ Arnold

Hertha Berlino – Augsburg 2-0 61′ Richter, 70′ Lukebakio

Hoffenheim – Borussia Dortmund 0-1 43′ Brandt

Lipsia – Eintracht 2-1 6′ Werner, 40′ Forsberg

Domenica 26 febbraio

Friburgo-Bayer Leverkusen 1-1 29′ Grifo (F), 67′ Azmoun (B)

Bayern Monaco-Union Berlino 3-0 31′ Choupo-Moting, 40′ Coman, 45+1′ Musiala

Bundesliga, classifica finale

1. Bayern Monaco 46

2. Borussia Dortmund 46

3. Union Berlino 43

4. Friburgo 41

5. Lipsia 42

6. Eintracht Francoforte 38

7. Wolfsburg 33

8. Magonza 32

9. Werder Brema 30

10. Borussia Mönchengladbach 29

11. Bayer Leverkusen 28

12. Colonia 26

13. Augusta 24

14. Hertha Berlino 20

15. Stoccarda 19

16. Hoffenheim 19

17. Bochum 19

18. Schalke 16