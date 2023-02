Bundesliga risultati, marcatori e classifica della 21ª giornata 17-18-19/2/2023

Bundesliga risultati, marcatori e classifica finale della ventunesima giornata di Bundesliga.

La ventunesima giornata di Bundesliga si è aperta con la sconfitta del Bayern Monaco sul campo del Borussia Mönchengladbach per 3-2. Questa sconfitta sembra portare ad una riapertura del campionato. L’Union Berlino è chiamato ad approfittare del passo falso dei bavaresi in casa contro lo Schalke con cui non va oltre lo 0-0. La squadra della capitale è a pari punti col Bayern.

Vince anche il Friburgo in casa del Bochum per 2-0 ed ottiene la seconda vittoria consecutiva. Crisi, invece, per il Wolfsburg che perde per 3-0 in casa contro il Lipsia che si prende il quinto posto. Il Borussia Dortmund non tradisce e vince contro l’Hertha Berlino raggiungendo le due rivali.

Bundesliga, risultati della ventunesima giornata

Venerdì 17 febbraio

Augusta-Hoffenheim 1-0 88′ Jensen

Sabato 18 febbraio

Stoccarda-Colonia 3-0 9′ Gil Dias, 59′ Sosa, 74′ Coulibaly

Bochum-Friburgo 0-2 39′ Gregoritsch, 51′ Holer

Wolfsburg-Lipsia 0-3 14′ Forsbergm 85′ Laimer, 90+2′ Szoboszlai

Borussia Mönchengladbach- Bayern Monaco 3-2 13′ Stindl (Bo), 35′ Choupo-Moting (Ba), 55′ Hofmann (Bo), 84′ Thuram (Bo), 90+3′ Tel (Ba)

Eintracht Francoforte-Werder Brema 2-0 8′ aut. Friedl, 52′ Kolo Muani

Domenica 19 febbraio

Union Berlino-Schalke 0-0

Borussia Dortmund-Hertha Berlino 4-1 27′ Adeyemi (B), 32′ Malen (B), 47′ Tousart (H), 76′ Reus (B), 90’Brandt (B)

Bayer Leverkusen-Magonza 2-3 26′ Caci (M), 32′ Amiri (B), 45+4′ Barreiro (M), 58′ Schick (B), 81′ Ingvartsen (M)

Bundesliga, classifica finale

1. Bayern Monaco 43

2. Union Berlino 43

3. Borussia Dortmund 43

4. Friburgo 40

5. Lipsia 39

6. Eintracht Francoforte 38

7. Wolfsburg 30

8. Borussia Mönchengladbach 29

9. Magonza 29

10. Bayer Leverkusen 27

11. Werder Brema 27

12. Colonia 26

13. Augusta 24

14.Stoccarda 19

15. Hoffenheim 19

16.Bochum 19

17. Hertha Berlino 17

18. Schalke 13