Bundesliga risultati, marcatori e classifica della 17ª giornata 24-25/1/2023

Bundesliga, risultati marcatori e classifica della diciassettesima giornata di campionato.

Turno infrasettimanale per la Bundesliga. Si parte subito benissimo con il Lipsia che rifila un pesantissimo 6-1 in casa dello Schalke che rimane ancorato all’ultimo posto con solamente 9 punti in classifica. Si fa davvero complicato per la squadra neopromossa. Sorpresa, invece, per il Bayern Monaco che non va oltre l’1-1 in casa del Colonia che sta sorprendendo sempre di più. I bavaresi vengono salvati all’ultimo minuto da Kimmich.

Momento davvero ottimo per il Wolfsburg che batte 5-0 l’Hertha Berlino. I Lupi continuano ad incassare vittorie su vittorie, confermandosi tra le squadri più in forma dell’intera competizione.

Bundesliga, risultati della diciassettesima giornata

Martedì 24 gennaio

Schalke-Lipsia 1-6 7′, 44′ Andre Silva (L), 15′ Henrichs (L), 45+2′ Werner (L), 56′ Kozuki (S), 83′ Olmo (L), 89′ Poulsen (L)

Hertha Berlino-Wolfsburg 0-5 4′ Svanberg, 31′ Arnold, 34′ Wind, 72′ Baku, 86′ Marmoush

Hoffenheim-Stoccarda 2-2 11′, 90+4′ Kramaric (H), 45+5′ Guirassy (S), 77′ Endo (S)

Bayern-Colonia 1-1 4′ Skhiri (C), 90′ Kimmich (B)

Mercoledì 25 gennaio

Magonza-Borussia Dortmund 1-2

Bayer Leverkusen-Bochum 2-0

Friburgo-Eintracht Francoforte 1-1

Augusta-Borussia Mönchengladbach 1-0

Werder Brema-Union Berlino 1-2

CLASSIFICA

1 Bayern Monaco 36 17 10 6 1 51 15 36

VVVNN

2 Union Berlino 33 17 10 3 4 29 22 7

PNPVV

3 Lipsia 32 17 9 5 3 37 23 14

VVVNV

4 E. Francoforte 31 17 9 4 4 36 25 11

VVNVN

5 B. Dortmund 31 17 10 1 6 31 25 6

VPPVV

6 Friburgo 31 17 9 4 4 26 24 2

VPVPN

7 Wolfsburg 29 17 8 5 4 35 20 15

VVVVV

8 Bayer Leverkusen 24 17 7 3 7 30 28 2

VVVVV

9 B. M’gladbach 22 17 6 4 7 30 28 2

VPVPP

10 Colonia 21 17 5 6 6 29 31 -2

PPPVN

11 Werder Brema 21 17 6 3 8 27 36 -9

VPPPP

12 Mainz 20 17 5 5 7 21 27 -6

PPNNP

13 Hoffenheim 19 17 5 4 8 25 27 -2

PPPPN

14 Augsburg 18 17 5 3 9 22 30 -8

PNPPV

15 Stoccarda 16 17 3 7 7 21 30 -9

PVPNN

16 Bochum 16 17 5 1 11 17 39 -22

PVVVP

17 Hertha Berlino 14 17 3 5 9 20 30 -10

PPVPP

18 Schalke 04 9 17 2 3 12 14 41 -27

PVPPP