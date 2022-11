Bundesliga risultati marcatori e classifica della 13ª giornata 4-5-6/11/2022

Bundesliga, risultati marcatori e classifica della tredicesima giornata. Soffre ma vince il Bayern Monaco. Borussia di scioltezza contro il Bochum.

La tredicesima giornata di campionato si è aperta con il trionfo del Bayern Monaco in campo dell’Hertha Berlino. I bavaresi segnano le tre reti nel primo tempo ma i padroni di casa riescono ad accorciare prima della fine dell’intervallo. Il Bayern vince la sua quarta partita di fila.

Nessun problema, invece, per il Borussia Dortmund che travolge per 3-0 il Bochum in casa e si avvicina al Bayern. Crollo vertiginoso per l’Union Berlino che perde 5-0 contro il Bayer Leverkusen e perde la possibilità di prendersi la vetta. Il Friburgo vince contro il Colonia.

Bundesliga, risultati della tredicesima giornata

Venerdì 4 novembre

Borussia Mönchengladbach-Stoccarda 3-1 4′ Hofmann (B); 25′ Thuram (B): 94′ Herrmann (B); 35′ Tomas (S)

Sabato 5 novembre

Hertha Berlino-Bayern Monaco 2-3 12′ Musiala (B); 37′, 38′ Choupo-Moting (B); 40′ Lukebakio (H); 45′ Selke (H)

Augusta-Eintracht Francoforte 1-2 1′ Berisha (A); 13′ Rode (E); 64′ Knauff (E)

Hoffenheim-Lipsia 1-3 17′, 57′ Nkunku (L); 50′ Rutter (H); 69′ Olmo (L)

Magonza-Wolfsburg 0-3 33′ Wimmer; 70′ Arnold; 84′ Baku

Borussia Dortmund-Bochum 3-0 8′, 45+2′ Moukoko; 12′ Reyna

Brema-Schalke 2-1 30′ Fullkrug (B); 76′ Ducksch (B); 89′ Drexler (S)

Bayer Leverkusen-Union Berlino 5-0 46′ Andrich; 56′, 58′ Diaby; 68′ Hlozek; 76′ Bakker

Friburgo-Colonia 2-0 53′ Jeong Woo-Yeong; 64′ Gregoritsch

Bundesliga, classifica finale

1. Bayern Monaco 28

2. Friburgo 27

3. Union Berlino 26

4. Borussia Dortmund 25

5. Eintracht Francoforte 23

6. Lipsia 22

7. Werder Brema 21

8. Borussia Mönchengladbach 19

9. Hoffenheim 18

10. Magonza 18

11. Wolfsburg 17

12. Colonia 17

13. Augusta 14

14. Hertha Berlino 11

15. Stoccarda 11

16. Bayer Leverkusen 9

17. Bochum 7

18. Schalke 6