Bundesliga risultati, marcatori e classifica della 12ª giornata 28-29-30/10/2022

Bundesliga risultati della dodicesima giornata di campionato. Vittoria straripante del Bayern Monaco sul Magonza. Vince anche il Lipsia

La dodicesima giornata di Bundesliga ha visto il trionfo per 6-2 del Bayern Monaco sul Magonza. I bavaresi risalgono la classifica dopo il momento davvero difficile. Si tratta della terza vittoria consecutiva e la squadra allenata da Flick. Vince anche il Lipsia per 2-0 contro un Bayer Leverkusen che è sempre più in crisi.

Il Borussia Dortmund vince 2-1 in casa dell’Eintracht Francoforte e arriva a 22 punti. Non tradisce le aspettative neanche il Friburgo che risponde alle proprie rivali con il successo per 2-0 in casa dello Schalke.

Bundesliga, risultati della dodicesima giornata

Venerdì 28 ottobre

Werder Brema-Hertha Berlino 1-0 85’Fullkrug

Sabato 29 ottobre

Stoccarda-Augusta 2-1 4′ Niederlechner (A); 15′ Guirassy (S); 90’+1 Anton (S)

Wolfsburg-Bochum 4-0 27′, 58′ Nmecha; 35′ Baku; 80′ Wind

Lipsia-Bayer Leverkusen 2-0 32′ Nkunku; 83′ Werner

Bayern Moanco-Magonza 6-2 5’Gnabry (B); 28′ Musiala (B); 43′ Mane (B); 45’+4 Widmer (M); 58′ Goretzka (B); 79′ Tel (B); 86′ Coupo-Moting (B)

Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund 1-2 21′ Brandt (B); 26′ Kamada (E); 52′ Bellingham (B)

Domenica 30 ottobre

Union Berlino-Borussia Mönchengladbach 2-1 33′ Elvedi (B); 79′ Behrens (U); 90’+7 Doekhi (U)

Schalke-Friburgo 0-2 45’+1; 61′ Grifo

Colonia-Hoffenheim 1-1 13′ Kainz (C); 36′ Bruun Larsen (H)

Bundesliga, classifica finale

1. Union Berlino 26

2. Bayern Monaco 25

3. Friburgo 24

4. Borussia Dortmund 22

5. Eintracht Francoforte 20

6. Lipsia 19

7. Hoffenheim 18

8. Werder Brema 18

9. Magonza 18

10. Colonia 17

11. Borussia Mönchengladbach 16

12. Wolfsburg 14

13. Augusta 14

14. Hertha Berlino 11

15. Stoccarda 11

16. Bayer Leverkusen 9

17. Bochum 7

18. Schalke 6