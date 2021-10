Bundesliga: risultati, marcatori e classifica 7° giornata 1-2-3/10/2021

Tutti i risultati della 7° giornata della Bundesliga con marcatori e classifica finale. Crolla il Bayern Monaco in casa contro l’Eintracht Francoforte. Vittoria per il Bayern Monaco contro l’Ausburg. Il Leverkusen nel segno di Schick.

Anche la settima giornata di Bundesliga riserva delle sorprese. Il risultato più roboante è sicuramente la sconfitta del Bayern Monaco che cade, in casa, contro l’Eintrach Francoforte. Il vantaggio di Goretzka non basta per la rimonta degli ospiti con Hinteregger e Kostic. Anche se senza Haaland, il Borussia Dortmund riesce a vincere per 2-1 contro l’Augusta. Il Leverkusen vince 4-0 contro l’Armenia grazie anche alla doppietta dell’ex Samp e Roma Schick.

Vittoria anche per il Lipsia per 3-0 contro il Bochum mentre cade il Wolfsburg contro il Borussia Mönchengladbach, seconda sconfitta consecutiva per i Lupi che si allontanano dalla vetta.

Bundesliga 7° giornata: tutti i risultati

Venerdì 1 ottobre

Colonia-Fürth 3-1 (7′ Meyerhofer, 50′ Andersson, 55′, 90′ Skhiri)



Sabato 2 ottobre

Borussia Dortmund-Augsburg 2-1 (10′ Guerreiro, 35′ Zeqiri, 51′ Brandt)

Hertha Berlino-Friburgo 1-2 (17′ Lienhart, 70′ Piatek, 78′ Pedersen)

Stoccarda-Hoffenheim 3-1 (18′ Kempf, 60′ Mavropanos, 81′ Massimo, 86′ Larsen)

Wolfsburg-Borussia Mönchengladbach 1-3 (5′ Embolo, 7′ Hofmann, 25′ Waldschmidt, 90’+5′ Scally)

Lipsia-Bochum 3-0 (70′ André Silva, 73′, 78′ Nkunku)

Domenica 3 ottobre

Mainz-Union Berlino 1-2 (39’ Ingvartsen, 69’, 73’ Awoniyi)

Bayern Monaco-Eintracht Francoforte 1-2 (29′ Goretzka, 32′ Hinteregger, 83′ Kostic)

Arminia Bielefeld-Bayer Leverkusen 0-4 (18′ Diaby, 24′ Schick, 57′ Schick, 92′ Demirbay)

Bundesliga 7°giornata: la classifica finale

Bayern Monaco 16

Bayer Leverkusen 16

Borussia Dortmund 15

Friburgo 15

Wolfsburg 13

Colonia 12

Union Berlino 12

Mainz 10

Lipsia 10

Borussia Mönchengladbach 10

Hoffenheim 8

Stoccarda 8

Eintracht Francoforte 8

Hertha Berlino 6

Augsburg 5

Arminia Bielefeld 4

Bochum 4

Fürth 1

