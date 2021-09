Bundesliga: risultati, marcatori e classifica 4° giornata 11-12/9/2021

Spettacolo tra Bayer e Borussia dove a deciderla è Haaland. Il Bayern distrugge il Lipsia e il Wolfsburg mantiene la testa della classifica.

Non poteva iniziare in un modo più imprevedibile e adrenalinico di così, la quarta giornata del massimo campionato tedesco che aveva servito al pubblico un match di grande importanza come quello tra Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund.

Alla BayArena vincono i gialloneri che dopo una girandola di emozioni che ha visto la squadra di Dortmund passare per tre volte in svantaggio, ringraziano la doppietta del solito, immenso, Erling Braut Haaland che ha fissato, su rigore, il 3-4 finale.

Il sabato calcistico della Bundesliga è proseguito con due pareggi poco emozionanti che hanno coinvolto l’Union Berlino e l’Augsburg in un match, con i padroni di casa che mantengono la propria imbattibilità e il centro classifica, e Friburgo e Colonia nell’altro confronto con i padroni di casa che piazzano il colpo che vale un punto al 90′ grazie ad un’autorete che permette ai bianconeri di mantenere la quinta piazza.

Vince, anzi, stravince il Bayern Monaco che, nel giorno in cui Nagelsmann torna nella Red Bull Arena di Lipsia, distrugge i padroni di casa per 1-4 con gol di Lewandowski, Sanè, Musiala e Chupo Moting.

Giornata positiva anche per il Wolfsburg che piazza la quarta vittoria consecutiva che permette ai biancoverdi di mantenere la testa della classifica. Questa volta la vittima è il malcapitato Greuther Furth, ultimo in classifica, che viene regolato con il risultato di 0-2.

Prime vittorie, maturate la domenica, anche per Hertha Berlino e Borussia Monchengladbach che muovono la propria classifica.

Bundesliga, Risultati e marcatori della 4° giornata

Sabato 11 Settembre 2021

Bayer Leverkusen vs Borussia Dortmund (3-4) – 9′ F.Wirtz (BL), 37′ E.Haaland (BVB), 45’+1′ P.Schick (BL), 49′ J.Brandt (BVB), 55′ M.Diaby (BL), 71′ R.Guerreiro (BVB), 77′ E.Haaland (rigore) (BVB)

Union Berlino vs Augsburg (0-0) –

Friburgo vs Colonia (1-1) – 33′ A.Modeste (C), 89′ R.Czichos (autorete) (F) – espulso 74′ F. Kainz (C)

Greuther Furth vs Wolfsburg (0-2) – 10′ L.Nmecha, 90’+1′ W.Weghorst (rigore)

Hoffenheim vs Mainz (0-2) – 21′ J.Burkardt, 77′ M.Ingvartsen

Red Bull Lipsia vs Bayern Monaco (1-4) – 12′ R.Lewandowski (rigore) (B), 47′ J.Musiala (B), 54′ L.Sanè (B), 58′ K.Laimer (L), 90’+2′ E.Chupo Moting (B)

Domenica 12 Settembre 2021

Eintracht Francoforte vs Stoccarda (1-1) – 79′ F.Kostic (E), 88′ O.Marmoush (S) – espulso 82′ W.Anton (S)

Bochum vs Hertha Berlino (1-3) – 37′ S.Serdar (HB), 43′ S.Serdar (HB), 59′ S.Zoller (B), M.Maolida (HB)

Borussia Monchengladbach vs Arminia Bielefeld (3-1) – 35′ L.Stindl (BM), 45’+2′ M.Okugawa (AB), 69′ L.Stindl (BM), 72′ D.Zakaria (BM)

Bundesliga, classifica dopo la 4° giornata

1 Wolfsburg 12

2 Bayern Monaco 10

3 Borussia Dortmund 9

4 Mainz 9

5 Friburgo 8

6 Bayer Leverkusen 7

7 Colonia 7

8 Union Berlino 6

9 Hoffenheim 4

10 Stoccarda 4

11 Borussia Monchengladbach 4

12 Red Bull Lipsia 3

13 Bochum 3

14 Arminia Bielefield 3

15 Eintracht Francoforte 3

16 Hertha Berlino 3

17 Augsburg 2

18 Greuther Furth 1

