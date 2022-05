Bundesliga: risultati, marcatori e classifica 33ª giornata 6-7-8/5/2022

Risultati, marcatori e classifica della 33ª giornata di Bundesliga. Frena il Bayern Monaco con lo Stoccarda. Vince il Borussia Dortmund sul campo del Greuther Furt.

La trentatreesima giornata di Bundesliga ha visto il pareggio del Bayern Monaco sullo Stoccarda, con i bavaresi che hanno già il titolo in tasca. Lo Stoccarda va in vantaggio con Tomas ma il Bayern pareggia con l’autorete di Mavropanos e poi si porta in avanti con un gol con Muller. Nella ripresa gli ospiti trovano il pareggio con Kalajdzic.

Trionfa anche il Borussia Dortmund per 3-1 sul Greuther Furt grazie ad una doppietta di Brandt e alla rete di Passlack. Vince ancora il Bayer Leverlusen per 4-2 in casa dell’Hoffenheim. Sconfitta, invece, per il Friburgo che cade in casa contro l’Union Berlino che si avvicina sempre di più e dista un solo punto.

Risultati 33ª giornata

Venerdì 6 maggio

Bochum-Arminia Bielefeld 2-1 (22, Polter, 35′ Nilsson, 89 Bello (aut) )

Sabato 7 maggio

Colonia-Wolfsburg 0-1 (43′ Gerhardt)

Friburgo-Union Berlino 1-4 (11′ Promel, 30′ Trimmel, 41′ Becker, 59′ Holer, 90′ Schafer)

Furth-Borussia Dortmund 1-3 (11′, 72′ Brandt, 70′ Ngankam, 77′ Passlack)

Hoffenheim-Bayer Leverkusen 2-4 (10′ Rutter, 34′, 76′ Schick, 36′ Baumgartner, 73′ Diaby, 91′ Alario)

Hertha-Mainz 1-2 (25′ Widmer, 50′ Selke, 81′ Bell)

Domenica 8 maggio

Eintracht-Gladbach 1-1 (4′ Plea, 66′ Paciencia)

Bayern Monaco-Stoccarda 2-2 (8′ Tomas, Mavropanos (aut. S), 44′ Muller, 52′ Kalajdzic)

Lipsia-Augsburg (40′ Andre Silva, 48′, 57′ Nkunku, 64’Forsberg

Classifica Bundesliga

Bayern 76

Dortmund 66

Leverkusen 61

Lipsia 57

Friburgo 55

Union Berlino 54

Colonia 52

Hoffenheim 46

Mainz 45

Bochum 42

Gladbach 42

Wolfsburg 41

Eintracht 41

Augsburg 35

Hertha 33

Stoccarda 30

Arminia Bielefeld 27

Greuther Furth 18