Bundesliga: risultati, marcatori e classifica 32° giornata 29-30/4 e 2/5/2022

Il Friburgo supera il Lipsia per il quarto posto, continua a stupire il Colonia. Sconfitta sia per Bayern Monaco, che per Borussia Dortmund.

Siamo ormai alle battute finali di un campionato che ha già consegnato lo scettro di campione di Germania al Bayern Monaco che, con la pancia evidentemente piena, si lascia il lusso di perdere la quinta partita in campionato in casa del Mainz.

Il Mainz, nono in classifica, rifila tre gol all’armata bavarese che, appunto, non ha più nulla da chiedere al campionato.

Anche il Borussia Dortmund, forte del proprio secondo posto, cede in una mirabolante sfida contro il Bochum che si ritrova (grazie al 3-4 finale) molto vicino alla salvezza nonostante la tripletta di Haaland.

Grandi movimenti in zona Europa con il Lipsia che perde la seconda sfida consecutiva, questa volta contro il Borussia Monchengladbach.

Ne approfitta il Friburgo che vince clamorosamente per 3-4 contro l’Hoffenheim e guadagna il quarto posto in classifica, mentre corre veloce il Leverkusen che con l’ennesimo gol di Schick mantiene il terzo posto.

Bundesliga, risultati e marcatori della 32° giornata

Venerdì 29 Aprile 2022

Union Berlino vs Greuther Furth (1-1) – 33′ B.Hrgota (GF), 72′ S.Michel (UB)

Sabato 30 Aprile 2022

Augsburg vs Colonia (1-4) – 12′ J.Thielmann (C), 15′ M.Uth (C), 63′ A.Modeste rigore (C), 73′ F.Niederlechner (A), 77′ A.Modeste (C)

Stoccarda vs Wolfsburg (1-1) – 13′ J.A.Brooks (W), 89′ C.Fuhrich (S)

Arminia Bielefeld vs Hertha Berlino (1-1) – 54′ LTousart (HB), 90’+1′ J.Nilsson (AB)

Mainz vs Bayern Monaco (3-1) – 18′ J.Burkardt (M), 27′ M.Niakhatè (M), 33′ R.Lewandowski (B), 57′ L.Barreiro (M)

Borussia Dortmund vs Bochum (3-4) – 3′ S.Poller (BO), 8′ G.Holtmann (BO), 18′ E.Haaland rigore (BD), 30′ E.Haaland rigore (BD), 62′ E.Haaland (BD), 81′ J.Locadia (BO), 85′ M.Pantovic rigore (BO)

Hoffenheim vs Friburgo (3-4) – 23′ R.Sallai (F), 32′ A.Kramaric (H), 49′ A.Stiller (H), 50′ C.Gunter (F), 70′ L.Holer (F), 73′ J. Woo-yeong (F), 84′ S.Rudy (H)

Lunedì 2 Maggio 2022

Borussia Monchengladbach vs Red Bull Lipsia (3-1) – 17′ B.Embolo (BM), 36′ C.Nkunku (RB), 45’+2′ J.Hofmann (BM), 77′ J.Hofmann (BM) – espulso dal 64′ N.Elvedi (BM)

Bayer Leverkusen vs Eintracht Francoforte (2-0) – 18′ Paulinho, 51′ P.Schick

Bundesliga, la classifica dopo la 32° giornata

1 Bayern Monaco 75

2 Borussia Dortmund 63

3 Bayer Leverkusen 58

4 Friburgo 55

5 Red Bull Lipsia 54

6 Colonia 52

7 Union Berlino 51

8 Hoffenheim 46

9 Mainz 42

10 Borussia Monchengladbach 41

11 Eintracht Francoforte 40

12 Bochum 39

13 Wolfsburg 38

14 Augsburg 35

15 Hertha Berlino 33

16 Stoccarda 29

17 Arimina Bielefeld 27

18 Greuther Furth 18