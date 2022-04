Bundesliga: risultati, marcatori e classifica 31° giornata 22-23-24/4/2022

Bundesliga, risultati, marcatori e classifica dopo 31 giornate: il Bayern Monaco batte il Borussia Dortmund e si laurea campione di Germania per la decima volta di fila.

La Bundesliga ha emesso il suo verdetto più importante: il Bayern Monaco è campione di Germania con tre giornate d’anticipo. La vittoria nel “Classico” tedesco, ai danni del Borussia Dortmund, è servita alla squadra di Nagelsmann per aggiungere il trentaduesimo “Meisteschale” alla propria bacheca.

I gialloneri di Marco Rose sono quasi certi del secondo posto, mentre sarà bagarre per le posizioni Champions, Europa e Conference League, con ben cinque squadre racchiuse nel giro di sei punti. Il Leverkusen ha vinto contro il Geuther Furth, fanalino di coda già retrocesso, e conquista la terza piazza approfittando della sconfitta patita dal Lipsia contro l’Union Berlino (in piena lotta per un posto in Europa).

Quinto è il Friburgo, che si giocherà anche la conquista della Coppa di Germania. La squadra di Streich pareggia 3-3 contro un Gladbach che non riesce a risollevare le sorti di una stagione fallimentare. In zona retrocessione, l’Hertha Berlino vince lo scontro diretto con lo Stoccarda, spingendo quest’ultima verso il playoff salvezza di fine stagione.

Bundesliga, i risultati della trentunesima giornata

Wolfsburg-Mainz 5-0: 8′, 42′ Wind (W), 24′ (rigore), 35′, 45+2′ Kruse (W)

Eintracht-Hoffenheim 2-2: 12′ Ndicka (autogol, H), 32′ Ndicka (E), 66′ Kamada (E), 78′ Rutter (H)

Greuther Furth-Bayer Leverkusen 1-4: 5′ Willelms (G), 8′ Schick (B), 18′ Azmoun (B), 58′ Paulinho (B), 84′ Palacios (B)

Lipsia-Union Berlino 1-2: 46′ Poulsen (L), 86′ Michel (U), Behrens (U)

Friburgo-Borussia Monchengladbach 3-3: 3′ Bensebaini (rigore, B), 13′ Embolo (B), 49′ Grifo (rigore, F), 61′ Gunter (F), 80′ Lihenart (F), 90+3′ Stindl (B)

Colonia-Arminia Bielefeld 3-1: 3′ Uth (C), 33′ Hubers (autogol, A), 43′ Modeste (C), 86′ Thielmann (C)

Bayern Monaco-Borussia Dortmund 3-1: 15′ Gnabry (Ba), 34′ Lewandowaki (Ba), 52′ Can (rigore, Bor), 83′ Musiala (Ba)

Bochum-Augsburg 0-2: 15′ Hahn (A), 43′ Gregoritsch (A)

Hertha Berlino-Stoccarda 2-0: 4′ Selke (H), 90+3′ Belfodil (H)

Bundesliga, la classifica dopo 31 giornate

Bayern Monaco 75

Borussia Dortmund 63

Bayer Leverkusen 55

Lipsia 54

Friburgo 52

Union Berlino 50

Colonia 49

Hoffenheim 46

Eintracht 40

Mainz 39

Borussia Monchengladbach 38

Wolfsburg 37

Bochum 36

Augsburg 35

Hertha Berlino 32

Stoccarda 28

Arminia Bielefeld 26

Greuther Furth 17