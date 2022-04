Bundesliga 2021-2022: Bayern Monaco campione di Germania

Bundesliga 2021-22, Bayern Monaco campione per la decima volta consecutiva. La vittoria nel “classico” contro il Borussia Dortmund manda in estasi la squadra di Nagelsmann, che riscatta una stagione deludente in campo continentale.

Miglior modo per festeggiare non poteva esserci: in faccia ai rivali storici, nella partita che vale una stagione e racchiude in sé decenni di storia. Il 3-1 inflitto al Borussia Dortmund nel “classico” del calcio tedesco, permette al Bayern Monaco di laurearsi campione di Germania per la decima volta consecutiva.

Una vittoria annunciata, cui mancava solo la matematica per essere sancita definitivamente. La squadra bavarese contava su un margine di nove punti rispetto ai rivali gialloneri e, ormai giunti a quattro giornate dalla fine, la vittoria di ieri è servita soltanto a certificare l’inevitabile.

Bayern Monaco campione di Germania per la decima volta consecutiva. Immagine dall’account Twitter del club bavarese

Bayern Monaco campione di Germania: il decimo Scudetto tra record e rimpianti

Il titolo conquistato ieri sancisca un nuovo record tra i cinque principali campionati europei (Bundesliga, Liga, Premier League, Serie A e Ligue 1): nessuna squadra era infatti riuscita a fare cifra tonda, conquistando dieci titoli nazionali consecutivi (la Juventus, detentrice del record precedente, si era fermata a nove).

Un’egemonia incontrastata e, forse, incontrastabile (almeno nel breve periodo), che però non può dissipare le ombre di una stagione, a conti fatti, fallimentare. La vittoria sancita ieri ha il sapore del palliativo per Nagelsmann che, chiamato a sostituire Flick, nuovo allenatore della Nazionale tedesca, non è riuscito ad emularlo nell’impresa del triplete.

Ci si aspettava forse di più da questo “enfant prodige” del calcio tedesco ed europeo (allena in Bundesliga da quando ha 29 anni), che nel corso di questa stagione ha vissuto troppi alti e bassi, tradito da un certo trasformismo tattico che, alla fine, non ha pagato.

Dopo un inizio folgorante, con 16 punti nelle prime sei gare, la vittoria della Supercoppa tedesca, e un girone di Champions dominato (tre vittorie nel girone d’andata con un netto 3-0 al Barça), i campioni di Germania hanno palesato alcune difficoltà.

Emblematico il manrovescio subito dal Gladbach, che li ha estromessi dalla Coppa di Germania già al secondo turno. In campionato, la squadra tedesca ha alternato vittorie esaltanti (come il 4-1 in casa del Lipsia) a sconfitte inattese (il 2-1 subito dall’Augusta).

Se in Bundesliga la squadra di Nagelsmann ha saputo amministrare il vantaggio senza problemi, vedendo quasi mai minacciata la propria leadership, la delusione più cocente è giunta dalla Champions League. L’eliminazione patita ai quarti, per mano del Villarreal, non è stata perdonata a una squadra che, soprattutto in attacco, presenta un arsenale invidiabile per chiunque.

A Nagelsmann verrà concessa una seconda chance, così come avvenuto per alcuni suoi predecessori (Guardiola compreso). Un secondo fallimento non verrà, verosimilmente, tollerato. Il capitolo scritto ieri deve diventare prologo di un futuro più ambizioso per Lewandowski e compagni.